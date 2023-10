England qualifiziert - doch Southgates Entscheidungen werfen Fragen auf

Englands Nationalmannschaft hat sich souverän für die EM-Endrunde qualifiziert. Doch seit Jahren fragt man sich, wie gut, wie viel besser das Team sein könnte, wenn es einen mutigeren Trainer als Gareth Southgate hätte. Eine kommentierende Analyse.

16 Punkte aus sechs Spielen, darunter zwei Siege gegen den Hauptkonkurrenten Italien - an der Bilanz der Three Lions in der Qualifikationsgruppe C gibt’s mal gar nix zu meckern. Doch wer genau hingeschaut hat, auch beim verdienten 3:1-Erfolg über die Azzurri am Dienstag in Wembley, hat erkannt, dass die Erfolge des Southgate-Teams nicht etwa auf einer speziellen Taktik oder einem besonderen Spirit basieren, sondern oft auf individueller Qualität. Das mag in den Bewerbungsspielen stets oder meistens gutgehen, doch bei großen Turnieren wurde auch in der jüngeren Vergangenheit "England" nicht auf einem Pokal eingraviert.

Gegen Einzelkönner wie in diesem Fall Harry Kane oder Jude Bellingham ist ja nichts zu sagen. Die haben andere auch, Argentinien wurde schon oft durch Lionel Messi, Frankreich durch Kylian Mbappé gerettet. Doch wenn England sich eben nur auf diese Momente verlässt, ist es irgendwann verlassen. In dieser Mannschaft, vor allem in dieser Offensive, steckt so viel Potenzial, auch abseits dieser beiden Spieler, dass man sich fragt, wann die Löwen denn tatsächlich mal losgelassen werden.

Fragwürdige Personalentscheidungen

Doch die Vorsicht auf dem Platz ist die eine Sache, die eben öfter mal kaschiert werden kann. Doch die Personalauswahl ist die andere. Und die wird, wenn Southgate diesen Weg nicht konsequent, sondern in dem Fall stur weitergeht, auch im Sommer 2024 wahrscheinlich wieder bestraft werden. Die Quintessenz seiner Aufstellung gegen Italien kann nämlich nur lauten, dass das Leistungsprinzip außer Kraft gesetzt ist und dass dieser Trainer taktisch so unflexibel ist, dass er seine Grundformation nicht den besten Spielern anpassen will oder kann.

Zäumen wir das Pferd mal so auf: Rechtsverteidiger Kyle Walker ist sicher (Trent Alexander-Arnold allerdings eine gute Alternative), John Stones in der Innenverteidigung auch. Wobei Letzterer aufgrund des starren Systems seine Klasse nicht so einbringen darf, wie er dies bei Manchester City tut. Aber sei’s drum. Declan Rice ist als einer der Sechser fester Bestandteil des Teams, Bellingham sollte als Zehner ebenso wenig zur Diskussion stehen wie Kane als Neuner. Macht fünf "Gesetzte". Ob nun auf den Flügeln Bukayo Saka (derzeit verletzt), Marcus Rashford (schönes Tor gegen Italien, aber nicht konstant gut), Jack Grealish oder Cole Palmer (warum war er nicht im Kader?) spielen sollen, ist Geschmackssache. Macht jedenfalls dann sieben Spieler. Bleiben noch vier freie Planstellen: Links hinten ist England nicht die einzige Nation, die dort der Schuh drückt. Luke Shaws und Ben Chilwells Verletzungen machen die Situation nicht einfacher. Ob man dort mit Kieran Trippier einen Rechtsfüßer und -verteidiger hinstellen muss, wenn mit Levi Colwill ein talentierter Linksfüßer zur Verfügung steht, sei dahingestellt. Innovativ ist es nicht.

Doch die großen Fragezeichen über den Köpfen der Fans verursacht Southgate nicht nur durch die Nominierungen von Harry Maguire und Kalvin Phillips, sondern vor allem mit deren Startelfplätzen. Beide sind in ihren Klubs Manchester United und Manchester City ganz weit von einem Stammplatz entfernt, um es nett auszudrücken. Southgate lässt bei seiner Treue zu ihnen das Leistungsprinzip außen vor, riskiert so den Erfolg des Teams. Die Innenverteidigerposition und der zweite Sechser sind so wichtig, gerade bei einem Turnier, damit kann man mal nicht eben experimentieren.

Gute Alternativen im Überfluss

Lewis Dunk überzeugt in Brighton, Marc Guehi bei Crystal Palace. Beide sicher eine bessere Wahl als Maguire. Und wenn Phillips kaum spielt, Jordan Henderson nicht mehr unumstritten ist, wenn aber gleichzeitig ein Ollie Watkins in der Premier League traumhaft sicher und oft trifft - dann könnte man sich als Trainer ja mal fragen, ob man nicht auf ein 4-4-2 umstellen sollte mit Bellingham als zweitem Sechser mit Achter-Attitüde und Watkins neben Lichtgestalt Kane vorne im Zentrum. Dass auf den Flügeln genug Optionen bestehen, wurde schon erwähnt, und dort kann mit James Maddison (eigentlich ein Zehner) aus Tottenham auch einer spielen, der das auch beherrscht und vor allem in Tottenham gerade aufblüht.

Aber dazu müsste Southgate sich von alten Seilschaften lösen. Inwiefern das auch fürs Tor gilt, ist strittig. Jordan Pickford überzeugt in Everton nur bedingt, in der Nationalelf gibt es Licht und Schatten, wobei seine zuweilen überhebliche Ausstrahlung nicht durch dauerhafte Top-Leistungen "gerechtfertigt" ist. Sam Johnstone (Palace) ist aktuell der Keeper mit den meisten clean sheets in dieser Saison, ihn sollte man mindestens mal im Blick halten.

Die EM als Maßstab

Doch wenn morgen die EM beginnen würde, stünden wohl Pickford, Maguire und Phillips in der Startelf. Ob dann am Ende der Europameister England heißt? Möglich. Aber frische Kräfte auf diesen wichtigen Positionen könnten die Wahrscheinlichkeit erhöhen …

Southgate wird es sich gut überlegen, denn bei allen souveränen Quali-Spielen - maßgeblich sind die Turniere. Und da wartet England auf einen Titel. Seit 1966. Aber eben auch schon seit 2018 unter Southgate. Jetzt ist die Zeit reif, mit diesem Kader. Aber er muss eben die richtige Auswahl treffen. Sonst erlebt er die WM 2026 vorm Fernseher, da sind sich viele Medien in England sicher. Logisch wär’s.