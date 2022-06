England nach dem "inakzeptablen" Debakel: Keine Zeit für Panik

Mit 0:4 ging England vor heimischer Kulisse gegen Ungarn unter - eine Niederlage historischen Ausmaßes. Trainer Gareth Southgate suchte die Verantwortung anschließend bei sich, Kapitän Harry Kane bat um Verständnis.

Wer am Dienstagabend gedacht hatte, das 5:2 Deutschlands gegen Italien wäre in dieser Deutlichkeit die Überraschung des Abends, sah sich getäuscht. In Anbetracht des 4:0-Sieges Ungarns in England war der Triumph der DFB-Auswahl nicht einmal der höchste Erfolg der eigenen Gruppe. Zum allerersten Mal in der Geschichte musste sich England zu Hause mit vier Treffern geschlagen geben, ohne selbst ein Tor erzielen zu können. "Es war ein Abend zum Vergessen", fasste Kapitän Harry Kane nach Abpfiff am Mikro der UEFA zusammen.

Die zweite Halbzeit ist inakzeptabel. Harry Kane

"In der ersten Halbzeit haben wir, glaube ich, genug Chancen kreiert, um zu treffen", stellte der Goalgetter fest, der ein Muster erkannte: "Das ist ein wenig unsere Geschichte in dieser Nations-League-Runde: Uns fehlt die letzte Konsequenz." Nach dem Seitenwechsel gab es für den Stürmer Tottenhams keine Diskussionen: "Die zweite Halbzeit ist inakzeptabel."

Defensive bleibt "Grundlage des Erfolgs"

Aufgrund dieses inakzeptablen Durchgangs verloren die Three Lions erstmals seit 1928 (1:5 gegen Schottland) vor heimischer Kulisse mit vier Treffern Unterschied. Für Kane jedoch kein Grund, die eigene Defensive in Zweifel zu ziehen: "Es ist unsere erste deutliche Niederlage seit langer Zeit. Die Defensive war die letzten vier, fünf Jahre die Grundlage unseres Erfolgs." Tatsächlich gelang es erstmals seit dem Kosovo 2019 wieder einer Auswärtsmannschaft, zwei Treffer bei einem Gastspiel auf englischem Boden zu erzielen.

Den Frust der Fans könne Kane entsprechend des Spielverlaufs verstehen. Dennoch mahnte er zur Ruhe: "Es ist nicht die Zeit, panisch zu werden. Wir müssen es mit Fassung tragen." Zwar wolle er "immer gewinnen, wenn ich ein England-Trikot anziehe", doch die Utopie dieses Wunsches sei ihm bewusst: "Es kann nicht jedes Spiel perfekt laufen. Wir müssen das verstehen, die Zuschauer müssen das verstehen, die Fans müssen das verstehen." Der volle Fokus läge für ihn nun darauf, "im September stärker zurückzukommen" und "eine gute WM zu spielen".

Southgate steht nicht zur Debatte

Seinen Trainer hielt er auf diesem Weg trotz der zuletzt enttäuschenden Resultate für den richtigen: "Das steht außer Frage. Um ehrlich zu sein, sollte das nicht mal eine Frage sein, die ich zu beantworten habe." Dabei lieferte Gareth Southgate selbst seinen Kritikern durchaus Angriffsfläche: "Ich habe ein sehr junges Team aufgestellt, das ist meine Verantwortung. Ich habe die Balance in zwei Spielen gegen Ungarn nicht gefunden."

Das zweite Tor war der Knackpunkt für uns. Gareth Southgate

Für den Übungsleiter habe sich nach dem ersten Treffer der Gäste "eine Angst breit gemacht und wir waren nicht mehr in der Lage, uns davon zu erholen." Entscheidend sei für Southgate dann jedoch das zweite Tor Roland Sallais gewesen, der sich durch den Doppelpack zum ersten Magyaren seit den legendären Ferenc Puskas und Nandor Hidegkuti aufschwang, dem dieses Kunststück in England gelang: "Wir haben gut angefangen, das erste Gegentor hat uns ein wenig das Selbstvertrauen genommen, aber das zweite Tor war der Knackpunkt für uns."

Nach diesem gelang den Engländern nicht mehr viel, es entwickelte sich "ein harter Abend", so Southgate, der ein paar Spielern "der ersten Garde" eine Pause hatte gönnen wollen. Mit Kane gibt ein Spieler dieser Güte die Marschroute für die heiße Phase im Herbst vor der WM in Katar vor: "Wir werden hart arbeiten, um eine erfolgreiche Endrunde zu spielen." Das steht für den Kapitän der englischen Nationalmannschaft genau so wenig zur Debatte wie sein Trainer.