Seit 2010 begegneten sich beide Teams immer wieder in Pflichtspielen, wenn auch noch nie bei einer EM. Bei der WM in Südafrika stand man sich ebenfalls am 3. Spieltag der Gruppenphase gegenüber, England siegte mit 1:0. Knapp war es auch in den anderen vier Pflichtspielen zumeist, wobei die Gesamtbilanz dennoch klar für die Three Lions spricht (vier Siege, ein Remis).