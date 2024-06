Offensive Tristesse: England enttäuscht auch gegen Slowenien

England hat einen weiteren biederen Auftritt bei dieser Europameisterschaft hingelegt. Gegen Slowenien blieben die Three Lions ohne eigenes Tor, was jedoch zum Gruppensieg reichte.

Das Achtelfinal-Ticket lösten die Three Lions am Montagabend durch den spanischen Sieg gegen Albanien vom Sofa aus. Gut für England, waren die ersten beiden Auftritte gegen Serbien und Dänemark schließlich alles andere als überzeugend gewesen. Die Kritik an Gareth Southgate wurde lauter, gegen Slowenien ließ Englands Coach aber nur einmal rotieren - Gallagher startete für Alexander-Arnold auf der Doppelsechs. Sein Gegenüber Matjaz Kek setzte bei den Slowenen derweil auch im dritten Turnierspiel auf dieselbe Anfangself.

Wo bei den eigentlich so stark besetzten Three Lions bisher der Schuh drückt, war auch in Köln von Beginn an zu erkennen. England schaffte es mit Ball nicht, Lösungen gegen gut formierte Slowenen zu finden. Es fehlte die Bewegung ohne Ball, Läufe in die Tiefe gab es so gut wie keine. Oft zirkulierte die Kugel nur zwischen Doppelsechs und Viererkette - einfach zu verteidigen für Slowenien.

Anders als in den ersten beiden Partien verteidigte der EM-Finalist von 2021 zudem anfangs durchaus luftig - Sesko hatte per Kopf die erste Chance des Spiels (5.). Einen ersten vernünftigen Angriff brachte England nach 20 Minuten zustande, Sakas Treffer zählte wegen einer klaren Abseitsstellung zuvor aber zurecht nicht. Weitere Halbchancen gab es durch Kane (31.) und Foden (34.), vieles resultierte aber aus Zufall.

Turnierdebüt für Palmer

Gegen Ende des ersten Durchgangs wurde die Dominanz Englands zwar größer und Kane verpasste nach Trippiers-Flanke den Ball nur knapp (41.), doch weiterhin war es nach vorne schlicht zu wenig, um Slowenien zu knacken. Es ging torlos in die Pause.

Zum zweiten Durchgang durfte sich Mainoo statt Gallagher neben Rice im Mittelfeld probieren. Kreativer wurde das englische Spiel dadurch nicht. Also ließ Southgate Offensivtalent Palmer nach 70 Minuten erstmals von der Leine - Saka blieb zuvor blass. Der Mann vom FC Chelsea wurde direkt gesucht, es war jedoch Rice, der für den ersten nennenswerten Abschluss nach der Pause sorgte (75.).

Bei diesem sollte es auch bleiben, was ein weiteres Indiz für Englands eklatante Offensivschwäche war. Die Briten enttäuschten einmal mehr bei diesem Turnier. Weil das Parallelspiel zwischen Dänemark und Serbien aber ebenfalls torlos endete, wurden die Three Lions Gruppensieger. Im Achtelfinale geht es am Sonntag (18 Uhr) gegen einen der vier besten Gruppendritten.

Slowenien feiert ebenfalls den Einzug ins Achtelfinale, bei drei Punkten entschied ein Zähler gegenüber Kroatien sowie die Tordifferenz gegenüber Ungarn.