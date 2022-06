Chukwuemeka und Scarlett glänzen: England feiert zweiten Sieg bei U-19-EM

Die englische U 19 wurde gegen Serbien ihrere Favoritenrolle gerecht und sicherte sich bei der EM den zweiten Sieg im zweiten Spiel. Dortmunds Bynoe-Gittens startete, den Unterschied machten aber Scarlett und Chukwuemeka.

Früh im Spiel bogen die Three Lions auf die Siegerstraße ein und gingen durch Scarletts Treffer in Führung (5.). Dortmunds 17-jähriger Youngster Bynoe-Gittens leitete per Dribbling ein, die Vorlage strich aber Aston Villas Chukwuemeka ein. Anschließend war England weiter die bessere Mannschaft und behielt in einer recht überschaubaren Partie die Oberhand.

Zum berüchtigt wichtigen Zeitpunkt vor der Pause legte Scarlett ein Tor nach und lenkte eine Hereingabe zum Doppelpack an Keeper Lukic vorbei ins Gehäuse (40.).

Chukwuemeka sammelt zwei Scorerpunkte

Mit der Führung im Rücken waren die Engländer auch in Hälfte zwei weiterhin überlegen. Das dritte Tor ging dann auf das Konto vom früheren Passgeber: Chukwuemeka, der das erste Tor vorbereitet hatte, ging im Spielaufbau der Serben dazwischen und legte den Ball anschließend mit viel Gefühl unhaltbar neben den rechten Pfosten (68.).

Letztlich sollte der gefühlvolle Treffer für lange Zeit den letzten Aufreger der Partie bieten, ehe Jebbison in der Nachspielzeit per Konter zum 4:o-Endstand einnetzte (90+1.).

England holt sich damit die Tabellenführung zurück, während Serbien weiter den dritten Rang in der Tabelle belegt und von Österreichs Niederlage profitiert.