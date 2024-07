Bereits am Freitag qualifizierten sich Spanien (2:1 n.V. gegen Deutschland) und Frankreich (5:3 i.E. gegen Portugal) in zwei dramatischen Spielen fürs erste Halbfinale der Europameisterschaft. Am Samstag werden zwei weitere Nationen folgen, darunter entweder England oder die Schweiz. In Düsseldorf treffen die Three Lions ab 18 Uhr auf die Eidgenossen.