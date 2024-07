Entscheidung im Elfmeterschießen: England steht im EM-Halbfinale

Auch das dritte Viertelfinale der Europameisterschaft ist nicht in der regulären Spielzeit entschieden worden. Im Elfmeterschießen setzte sich England gegen die Schweiz durch und darf weiter vom ersten EM-Titel träumen.

Am Ende jubelten die Engländer: Mit 5:3 setzten sich die Three Lions im Elfmeterschießen gegen die Schweiz durch. IMAGO/Pro Sports Images

Glanzlos, dafür umso dramatischer hatten die Engländer gegen die Slowakei das Viertelfinal-Ticket gelöst (2:1 n.V.). Trotz anhaltender Kritik an der Spielweise seiner Mannschaft tauschte Three-Lions-Coach Gareth Southgate gezwungenermaßen nur einmal, indem er Konsa für den gelbgesperrten Guehi in die Anfangself beorderte.

Ganz anders war der jüngste Auftritt der Schweizer einzuordnen, die sich im Zuge eines mutigen Auftritts im Achtelfinale gegen Italien durchgesetzt hatten (2:0). Trainer Murat Yakin vertraute aus diesem Grund erneut auf dieselbe Startelf und schickte sein Team im gewohnten 3-4-2-1 in die Partie.

Auch Southgate setzte - erstmals in diesem Turnier - auf eine Dreierkette, bestehend aus Walker, Stones und Konsa. Als Schienenspieler begannen Saka und Trippier.

Wenige Offensivaktionen in der Anfangsphase

Das erste Mal gefordert wurde der englische Defensivverbund nach neun Minuten, als Ndoye eine Hereingabe von Vargas im Strafraum nur knapp verpasste. Obgleich der Umstellung auf die Dreierkette, hatten die Engländer anfangs indes Probleme, einen geordneten Spielaufbau sicherzustellen.

Mit zunehmender Sicherheit im eigenen Passspiel traten dann aber auch die Three Lions offensiv in Erscheinung, wenngleich Mainoos wuchtiger Rechtsschuss von Rodriguez geblockt wurde (16.). Weitere nennenswerte Torchancen sollten vorerst Mangelware bleiben.

Keine Treffer zur Pause

Untermalt von den Ballbesitzanteilen, die über weite Strecken der ersten Hälfte ausgeglichen waren, ließ sich in der Düsseldorfer Merkur Spiel-Arena ein Duell auf Augenhöhe wahrnehmen.

Nachdem in der 44. Minute ein weiterer Versuch Mainoos noch in höchster Not von Xhaka unterbunden wurde, stand zur Pause ein torloses Remis. Trotz leichter Vorteile der Engländer ein durchaus leistungsgerechtes Zwischenergebnis.

Erster Torschuss nach 51 Minuten - Schweiz wird aktiver

So dauerte es ganze 51 (!) Minuten bis zum ersten Torschuss am Samstagabend, den Pickford jedoch problemlos parierte. Embolo hatte es aus der Drehung probiert, allerdings nicht ausreichend Druck hinter den Ball gebracht.

Fortan übernahmen die Eidgenossen die Kontrolle, nur sechs Minuten später ließen sie sogar direkt den zweiten Abschluss aufs gegnerische Gehäuse folgen. Bei Rodriguez' Flanke aus dem linken Halbfeld behauptete sich Embolo am Fünfmeterraum gegen Konsa, doch sein ungeplanter Brust-Versuch landete in den Armen Pickfords.

Saka kontert Embolos Führungstreffer

Nati-Coach Yakin tauschte zweimal in der Offensive, brachte Widmer für Vargas sowie Zuber für Rieder. Dass der Nationaltrainer Ndoye und Embolo hingegen weiter das Vertrauen schenkte, sollte sich in der 75. Minute bezahlt machen.

Dann nämlich startete Ndoye im englischen Sechzehner in die Tiefe, wurde überlegt von Schär in Szene gesetzt und spielte die Kugel flach vors Tor. Dort machte Stones keine gute Figur, verlängerte unfreiwillig an den zweiten Pfosten, wo Mittelstürmer Embolo schließlich nur noch einschieben musste.

Englands erster Torschuss sitzt: Bukayo Saka trifft zum zwischenzeitlichen 1:1. IMAGO/PA Images

Wenig überraschend brach im Schweizer Lager großer Jubel aus, der Halbfinaleinzug war in greifbarer Nähe. Die Rechnung hatten die Eidgenossen allerdings ohne Saka gemacht, der den ersten englischen Torschuss per Schlenzer ins lange Eck prompt in den Ausgleich ummünzte (80.).

Shaqiris Geniestreich bleibt ohne Folgen

Da sich die Schweizer unmittelbar vor dem Ende der dreiminütigen Nachspielzeit dem Three-Lions-Gehäuse letztlich nur aussichtsreich annäherten (90.+3), wurde auch das dritte Viertelfinale nicht in der regulären Spielzeit entschieden. Schiedsrichter Daniele Orsato (Italien) schickte die beiden Mannschaften in die Verlängerung.

Diese läutete Rice mit einem präzisen sowie wuchtigen Distanzschuss ein, konnte den aufmerksamen Sommer damit jedoch nicht überwinden (95.). Auch ein weiterer Versuch von Bellingham blieb für die Nati derweil ohne Konsequenzen (102.), sodass es auch im ersten Abschnitt der Verlängerung beim 1:1 blieb.

Ohne die ausgewechselten Kane (110. für Toney), Foden (115. für Alexander-Arnold) und Embolo (110. für Shaqiri) begann die Schlussphase, die nochmals große Dramatik bereithalten sollte. Erst setzte Shaqiri einen direkten Eckball spektakulär ans Lattenkreuz (117.), dann parierte Pickford stark gegen Joker Amdouni. So kam es, wie es kommen musste: die Entscheidung fiel im Elfmeterschießen.

Akanjis Fehlschuss leitet die Entscheidung ein

Den Auftakt machte Palmer, der Nervenstärke bewies und erfolgreich vorlegte. Von besonderer Bedeutung war dies insbesondere deshalb, da Nati-Defensivmann Akanji mit seinem anschließenden Versuch an Pickford scheiterte. In der Folge verwandelten sowohl Schär, Shaqiri und Amdouni auf Schweizer als auch Bellingham, Saka und Toney auf englischer Seite, sodass Alexander-Arnold letztlich den Halbfinaleinzig auf dem Fuß hatte. Der Spieler vom FC Liverpool blieb cool, visierte das linke Kreuzeck an und entschied die Partie.

Während die Eidgenossen also die Heimreise antreten müssen, trennen die Three Lions nur noch zwei positive Resultate vom Titelgewinn. Mit welcher Nation sich England am kommenden Mittwoch in Dortmund um den Finaleinzug duelliert, wird im Laufe des Abends geklärt, wenn die Niederlande auf die Türkei treffen (21 Uhr, LIVE! bei kicker).