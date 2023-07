Gordons goldenes Tor: England zittert sich ins Halbfinale

England steht erstmals seit 2017 im Halbfinale einer U-21-EM. Gegen Portugal feierten die Young Lions dank eines Treffers vor der Pause einen schmeichelhaften Sieg.

Englands Trainer Lee Carsley hatte nach der 2:0-Demonstration gegen Deutschland eigentlich wenig Grund, an seiner Startelf zu schrauben. Dennoch machte er nach dem Schaulaufen mit einer B-Elf, welche dieser Bezeichnung nominell mehr als nur entwachsen war, die erwartete Rolle rückwärts und stellte erneut auf ganzen acht Positionen um. Unter den Rückkehrern war auch Liverpools Jones, der bereits in der 4. Minute die erste gute Chance verbuchte, aber knapp am Kasten vorbeischlenzte.

Trafford rettet für Garner

Nach dem komfortablen Viertelfinaleinzug als Gruppenerster (drei Siege in drei Spielen) war den Engländern in den ersten Minuten ein gewisses Selbstbewusstsein anzumerken. Der portugiesische Nationaltrainer Rui Jorge sah jedoch, wie sein Team sukzessive besser in die Partie kam. Im Vergleich zum dramatischen 2:1-Erfolg gegen Belgien, der kurz vor Schluss den Viertelfinal-Einzug beschert hatte, verzichtete er auf Wechsel und bot somit unter anderem Pedro Neto wiederholt auf, der die Seleçao in der 14. Minute offensiv anmeldete, indem er Trafford nach einem Garner-Patzer zur ersten starken Tat des Spiels zwang.

Gordon steht goldrichtig: Verhaltene Young Lions legen vor

Nach dieser fehlte es der Partie an Dynamik. England hatte etwas mehr vom Ball, kam jedoch gegen kompakte Portugiesen zu selten ins Tempo. Erst Gordon, der zuvor einen eher harmlosen Abschluss verbucht hatte (23.), brach nach einer guten halben Stunde den Bann. Gibbs-White hatte den "Magpie" bedient, der die Ablage trocken zur zu diesem Zeitpunkt nicht wirklich verdienten Führung versenkte (34.). Ein Treffer, der gleichbedeutend mit dem Halbzeitstand war, da Tiago Dantas auf Seiten der offensiv bis dahin weitestgehend harmlosen Portugiesen mit einem letzten Versuch nicht durchkam (45.+1).

Nach der Pause wendete sich das Blatt allerdings. Der Vize-Europameister von 2021 kam sehr druckvoll aus der Kabine, England musste sich erstmal schütteln. Wirklich gefährlich wurde es für Traffords Tor dabei aber nur selten. Fabio Silva kam früh nicht entscheidend zum Abschluss (47.), ein frecher Freistoß Pedro Netos stellte kein Problem für den Schlussmann ManCitys dar (52.). So mühte sich die Seleçao erfolglos ab, während England nichts von der gegen Deutschland noch so auffälligen Konterstärke zeigte.

Portugal im Alu-Pech - England zittert sich weiter

Stattdessen begann beim Favoriten der Kopf zu arbeiten. Gordon und Gibbs-White standen als offensivste Spieler bereits nach gut einer Stunde tief in der eigenen Hälfte und mussten etwas später ansehen, wie Joker Henrique Araujo mit einem Kopfball beinah den Ausgleich bescherte. Doch der Stürmer scheiterte an der Latte (73.).

England schwamm nun bedenklich, Flanke um Flanke segelte in den Sechzehner des Mitfavoriten auf den Turniersieg. In letzter Konsequenz bekamen die Südeuropäer die Kugel aber einfach nicht über die Linie. Ein abgeblockter Freistoß Pedro Netos (90.) und ein Verzweiflungsschuss von Nuno Tavares (90.+6) blieben die letzten Szenen einer starken Seleçao, die mit diesem Ausscheiden gegen alles andere als überzeugende Engländer sicherlich hadern wird.

Im Halbfinale geht es für den schmeichelhaften Sieger England nun gegen Israel, das Gastgeber Georgien ausschaltete. Um das Finalticket wird am Mittwoch um 18 Uhr (LIVE! bei kicker) gespielt. Im zweiten Halbfinale ab 21 Uhr bekommt es Spanien mit dem Sieger des Duells zwischen Frankreich und der Ukraine zu tun.