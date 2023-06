7:0 samt Saka-Dreierpack: England führt Nordmazedonien vor

England hat in der EM-Qualifikation erneut überzeugt und ist auf dem besten Weg, sich für das Turnier 2024 in Deutschland zu qualifizieren. Schon vor der Pause war in Manchester alles klar, doch die Three Lions hatten weiter Lust auf Tore.

Englands Coach Gareth Southgate setzte im Old Trafford, dem "Theatre of Dreams" von ManUnited, auf drei Spieler aus Manchester: Vorne begann Rashford nach dem 4:0 über Malta in seinem Heimspiel für Maddison (Bank). Außerdem starteten in der Abwehr die City-Spieler Stones und Walker, die nach den Triple-Feierlichkeiten der Skyblues wieder von Beginn an ran durften und Guehi sowie Trippier auf die Bank verdrängten.

Die Three Lions agierten sofort druckvoll, vorne ging zunächst aber wenig zusammen. Stattdessen machten sich die Southgate-Schützlinge zu Beginn das Leben selbst schwer. Nordmazedoniens Askovski verstolperte für den Außenseiter im Strafraum gegen Maguire (4.).

Lange hatte England nicht die passenden Ideen parat, nach fast einer halben Stunde stand der Mann der Stunde schließlich wieder richtig: Kapitän Kane vollendete cool, nachdem Aktivposten Rashford auf der Außenbahn eingeleitet hatte (29.) - der sechste Treffer in Folge für Kane im Dress der Nationalmannschaft.

Rashford trifft zu Hause im Old Trafford

Fortan spielte der Favorit munter nach vorne. Saka ließ zügig das 2:0 folgen, er schoss den Ball nach Walkers Hereingabe unter die Latte (39.). Bei den Gastgebern ging einiges über die Außen, so auch beim nächsten Treffer, den Rashford nach einer schlichten Kombination besorgte (45.). Alle drei Angreifer der Three Lions trafen vor der Pause, während Nordmazedonien die Struktur hinten verlor. Keeper Dimitrievski hatte nur gegen Rashford parieren können (43.).

Samt Highlight: Saka lässt weitere Tore folgen

Direkt nach Wiederanpfiff gab es eine sehenswerte Aktion zu bestaunen: Saka nahm einen tollen Flugball von Alexander-Arnold gut mit und jagte das Leder in die Maschen (47.). Der Flügelflitzer war auch für das nächste Tor verantwortlich, nach Kanes cleverem Steckpass schnürte er somit den Dreierpack (51.).

Phillips zur Stelle - Kane mit Schlusspunkt

Auf beiden Seiten wurde wenig später mehrfach gewechselt, der Spielfluss ging etwas abhanden. England hatte auch ob des klaren Vorsprungs alles im Griff - und erhöhte: Joker Phillips staubte nach einer unglücklichen Aktion in der Abwehr Nordmazedoniens ab (64.).

Die Gäste wehrten sich so gut sie konnten, doch standen sich selbst im Weg: Nach einem Halten von Bejtulai gegen Stones gab es Elfmeter, Kane trat an und verwandelte sicher (73.). Das siebte Tor der Gastgeber an diesem Abend! Die vor Spielfreude sprühenden Engländer trafen dann nicht mehr, es blieb beim 7:0. Auch weil Nordmazedonien sich bis zum Schluss nicht aufgab und dagegenhielt.

Der souveräne Tabellenführer England muss erst am 9. September (18 Uhr, gegen die Ukraine) wieder ran. Nordmazedonien hat noch Chancen auf die EM, doch nach dem Auftaktsieg ist die zweite Niederlage in Serie eine derbe für den aktuellen Vierten, der am 9. September ab 20.45 Uhr Italien empfängt.