|Platz
|Verein
|Spiele
|Diff.
|Pkt.
|—
|1
|England
|5
|14
|13
|—
|2
|Italien
|5
|6
|10
|—
|3
|Ukraine
|6
|1
|10
|—
|4
|Nordmazedonien
|6
|-7
|7
|—
|5
|Malta
|6
|-14
|0
Pickford - Walker, Stones, H. Maguire, Trippier - Phillips, Rice, Rashford, Bellingham, Foden - Kane
Reservebank:
Johnstone (Tor), Ramsdale (Tor), Alexander-Arnold, Colwill, Dunk, Guehi, Gallagher, Grealish, J. Henderson, Maddison, Bowen, Watkins
Trainer:
Southgate
G. Donnarumma - di Lorenzo, Scalvini, Acerbi, Udogie - Frattesi, Cristante, Barella - D. Berardi, Scamacca, El Shaarawy
Reservebank:
Meret (Tor), Vicario (Tor), Bastoni, Darmian, Dimarco, Gatti, Mancini, Bonaventura, Locatelli, Kean, Orsolini, Raspadori
Trainer:
Spalletti