EM-Qualifikation

EM-Qualifikation Liveticker

England
ENG
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Italien
ITA
Malta
MAT
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Ukraine
UKR
Litauen
LIT
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Ungarn
UNG
Serbien
SRB
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Montenegro
MNT
Nordirland
NIR
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Slowenien
SLO
San Marino
SMR
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Dänemark
DEN
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EM-Qualifikation 2022/23, 8. Spieltag
England
England
1. Platz
in Kürze
Italien
Italien
2. Platz
19:58 Uhr
Immerhin zeigte die Squadra Azzurra am Samstag eine ordentliche Reaktion, gewann klar mit 4:0 gegen Malta.
19:57 Uhr
Bei den Italienern herrscht aktuell mächtig Unruhe, die Spieler Tonali und Zaniolo mussten vor einigen Tage vom Nationalteam abreisen, da gegen sie wegen illegaler Wetten ermittelt wird.
19:51 Uhr
England holte in fünf Spielen 13 Punkte, Italien deren zehn. Das Hinspiel ging mit 2:1 an die Three Lions, die heute bereits mit einem Remis das EM-Ticket buchen könnten.
19:49 Uhr
In der EM-Qualifikation kommt es heute zum Duell zweier internationaler Schwergewichte: England hat ab 20.45 in London Italien zu Gast.

Tabelle - Gruppe C

Platz Verein Spiele Diff. Pkt.
1 England England 5 14 13
2 Italien Italien 5 6 10
3 Ukraine Ukraine 6 1 10
4 Nordmazedonien Nordmazedonien 6 -7 7
5 Malta Malta 6 -14 0
Tabelle 8. Spieltag

Begegnungen

England
England
in Kürze
Italien
Italien
Malta
Malta
in Kürze
Ukraine
Ukraine
Litauen
Litauen
in Kürze
Ungarn
Ungarn
Serbien
Serbien
in Kürze
Montenegro
Montenegro
Nordirland
Nordirland
in Kürze
Slowenien
Slowenien
San Marino
San Marino
in Kürze
Dänemark
Dänemark

Statistiken

0
Torschüsse
0
0
gespielte Pässe
0
0%
Passquote
0%
0%
Ballbesitz
0%
Alle Spieldaten

Aufstellung

Pickford - Walker, Stones, H. Maguire, Trippier - Phillips, Rice, Rashford, Bellingham, Foden - Kane

Reservebank:
Johnstone (Tor), Ramsdale (Tor), Alexander-Arnold, Colwill, Dunk, Guehi, Gallagher, Grealish, J. Henderson, Maddison, Bowen, Watkins

Trainer:
Southgate

G. Donnarumma - di Lorenzo, Scalvini, Acerbi, Udogie - Frattesi, Cristante, Barella - D. Berardi, Scamacca, El Shaarawy

Reservebank:
Meret (Tor), Vicario (Tor), Bastoni, Darmian, Dimarco, Gatti, Mancini, Bonaventura, Locatelli, Kean, Orsolini, Raspadori

Trainer:
Spalletti

Taktische Aufstellung