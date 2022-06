Chancenwucher auf beiden Seiten: England und Italien trennen sich torlos

In einer unterhaltsamen Partie, was zugleich die Neuauflage des EM-Finals von 2020/21 sein sollte, trennten sich die beiden deutschen Gruppen-Konkurrenten England und Italien ohne Tore. Grund war auch die ausbaufähige Chancenverwertung beider Teams.

Das Prestigeduell im Molineux Stadium der Wolverhampton Wanderers begann bereits ereignisreich: Frattesi vergab schon nach zwei Minuten die erste Großchance für Italien, gefolgt von den ersten Abschlüssen auf der Gegenseite durch Mount (4.) und Abraham (5.). England avancierte in der Folge zum aktiveren Team und brachte die Gäste zunehmend in die Bredouille, doch Donnarumma verhinderte den Treffer durch Mount und lenkte dessen Abschluss an die Latte (9.).

Die Azzurri standen meist tief und spielten selbst nach Ballgewinnen zielstrebig nach vorne. Das gelang oft genug, hatte die teils unsortierte englische Abwehr doch ihre Probleme mit den quirligen Angreifern der Gäste. So kam Tonali zur nächsten Großchance, scheiterte aber am starken Pickford-Vertreter Ramsdale (25.). Nach einem guten Abschluss von Mount (39.) gehörten die Schlussminuten des ersten Durchgangs zudem noch den Italienern, die aber in Person von Scamacca (42.) und Pessina (45.) erstklassige Torchancen liegen ließen.

Sterling aus nächster Nähe glücklos

Nach dem Seitenwechsel zeigte sich ein ähnliches Bild wie in Hälfte eins: England baute meist langsam und geordnet auf, der Squadra Azzurra gehörte aber die erste Chance des zweiten Durchgangs (Pessina, 47.). Dem schloss sich eine Druckphase der Hausherren an, die nun mehrfach zum Abschluss kamen. Doch einzig Sterling bot sich eine exzellente Gelegenheit, die der Offensivmann aus nächster Nähe vergab (52.).

Nach einer guten Stunde nahmen beide Trainer erste Wechsel vor: Roberto Mancini brachte neben dem gefeierten Newcomer Gnonto Debütant Esposito, Gareth Southgate schickte seinen etatmäßigen Kapitän Kane aufs Feld. Gnonto war im Duell der beiden jedoch der Joker, der auf sich aufmerksam machte, indem er nach 70 Minuten das Außennetz traf.

In der Schlussphase wurde das Spiel auf beiden Seiten zerfahrener, nach vorne ging nur noch wenig zustande. Auch von Kane kam nichts mehr. So trudelte die Partie dem Ende entgegen, mit dem Unentschieden - so der Eindruck - schienen sich beide Teams arrangieren zu können.

Aufgrund des zeitgleichen 1:1 der DFB-Elf in Ungarn veränderte sich an der Tabellenkonstellation in Gruppe 3 nichts: Europameister Italien bleibt weiterhin ungeschlagener Spitzenreiter, England dagegen sieglos und mit zwei Punkten aus drei Spielen Letzter. Weiter geht es für die Azzurri am Dienstag um 20.45 Uhr in Mönchengladbach gegen Deutschland, die Three Lions empfangen zur gleichen Zeit Ungarn.