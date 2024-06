Buhrufe im Wembley: England verliert finalen EM-Test gegen Island

Im letzten Auftritt vor der EM-Endrunde kassierte Mitfavorit England eine ernüchternde Niederlage. Island wurde im Wembley zum Stimmungskiller.

Ernüchtert: Declan Rice und die Three Lions verpatzten die EM-Generalprobe. IMAGO/PA Images

Einen Tag nach Bekanntgabe des endgültigen EM-Kaders ohne Harry Maguire und Jack Grealish wollten die Three Lions vor dem Turnierstart durch einen weiteren vermeintlichen Pflichtsieg zusätzliches Momentum aufbauen. Nationaltrainer Gareth Southgate setzte dabei gegenüber dem 3:0 über Bosnien-Herzegowina unter anderem wieder auf die Startelfkandidaten Kane, Walker, Rice und Foden.

Kane vergibt gegen coole Isländer

Im gut besuchten Wembley musste der amtierende Vize-Europameister aber einen Rückschlag verdauen. Zwar traten die Gastgeber von Beginn an dominant auf, taten sich gegen die defensiv fast traditionell starken Isländer aber merklich schwer, zu Abschlüssen zu kommen. Treffen konnten so nur die Gäste in Person von Thorsteinsson (12.).

Mit dem 1:0 im Rücken konzentrierte das Team von Age Hareide, das die EM-Endrunde gegen die Ukraine knapp verpasst hatte, sich weiterhin fast ausnahmslos auf die Arbeit gegen den Ball - mit Erfolg. Nur in der 28. Minute trat Kane aus dem skandinavischen Deckungsschatten hervor, vergab den einzigen Hochkaräter des Favoriten in Durchgang eins aber in untypischer Art.

Palmer zu verspielt - Island lässt Entscheidung aus

Es gab also Verbesserungspotenzial im zweiten Durchgang, das Kane und Co. umgehend ausschöpfen wollten. Foden verfehlte das Ziel allerdings knapp (49.), ehe Palmer die zweite Riesenchance der Engländer vergab. Gäste-Keeper Valdimarsson quasi schon umkurvt, schloss der Shootingstar der abgelaufenen Premier-League-Spielzeit einfach nicht ab, weshalb sein Gegenüber in der Szene bleiben und zur Ecke retten konnte (53.).

Island setzte seinerseits weiterhin auf schnelle Gegenstöße und hatte nach einem solchen die große Chance, die Führung auszubauen. Haraldssons Querpass auf den einschussbereiten Thorsteinsson, der zudem noch ausrutschte, war aber etwas zu steil (63.). Ramsdale musste daher gar nicht erst eingreifen, durfte sich aber wenig später zweimal auszeichnen, als er einen Kopfball des von Guehi sträflich frei gelassenen Ingason festhielt (67.) und gemeinsam mit der Latte ein Traumtor Finnssons verhinderte (76.).

Reaktion von den Rängen

Zeit wäre anschließend für eine englische Schlussoffensive zwar noch gewesen, wirklich brenzlig wurde es im Strafraum der Gäste aber nur noch ein einziges Mal in der Nachspielzeit. Da Alexander-Arnolds abgefälschte Hereingabe jedoch am langen Eck vorbeitrudelte (90.+4), blieb es beim 0:1, das beim Abpfiff vom bereits in Teilen geleerten Wembley mit deutlichen Buhrufen quittiert wurde.

Diesen Stimmungsdämpfer im letzten Testspiel vor der EM gilt es für den Vize-Europameister von 2021 nun möglichst schnell abzulegen. Auftakt für die EM-Endrunde ist aus englischer Sicht am 16. Juni. Ab 21 Uhr (LIVE! bei kicker) geht es für Gareth Southgates Schützlinge gegen Serbien um einen guten Start in die Gruppenphase.