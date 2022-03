Samardzic trifft zu spät: Deutschland unterliegt England

Die deutsche U-20-Nationalmannschaft hat ihr letztes Spiel der Länderspielsaison verloren. Beim 1:3 gegen England kam Lazar Samardzics Treffer zu spät.

Also doch: Am letzten Spieltag der Länderspielsaison musste die deutsche Auswahl doch noch eine Niederlage hinnehmen. Die Mannschaft von Trainer Christian Wörns hatte zuletzt noch ein 1:1 gegen Italien gerettet, gegen England in Colchester kassierte die deutsche Auswahl nun eine Pleite.

Bereits in der 10. Minute brachte Greenwood die Gastgeber vor 6971 Zuschauern in Führung. Nach dem Pausentee legten die Engländer in Person von McAtee (52.) und Dolan (62.) nach. Für die DFB-Junioren traf erst in der 87. Minute Lazar Samardzic von Udinese Calcio, der sein zweites Tor für die U 20 erzielte

Deutschland schließt die Saison damit mit drei Siegen, vier Remis und einer Niederlage ab. Zeitgleich war es auch das letzte Zusammentreffen der Jahrgänge 2001/2002 bei der U 20.