Kane-Vertreter entscheidet Spiel - Wembley zittert wegen St. Paulis Metcalfe

Die englische Nationalmannschaft hat ihre Generalprobe für die Neuauflage des EM-Finals am Dienstag erfolgreich bestritten. Außenseiter Australien ließ das Wembley allerdings auch zittern.

Der volle Fokus in England liegt auf dem Dienstagsspiel, wenn Europameister Italien in Wembley gastiert. Das machte schon die Anfangsformation von Gareth Southgate deutlich. Am Freitagabend saßen Leistungsträger wie Kapitän Kane, Bellingham oder Rice über 90 Minuten nur auf der Bank.

Und in der ersten Hälfte spielte Australien durchaus frech auf, ihren Anteil daran hatten mit Metcalfe und Irvine auch zwei Profis vom FC St. Pauli. Die Socceroos hatten optisches Übergewicht und suchten ihr Heil in der Offensive - am Ende aber sollte keiner der insgesamt 14 Torschüsse des Außenseiters (England hatte nur 9) seinen Weg ins Ziel finden.

Für die Führung des Favoriten hätten nach 29 Minuten beinahe Kane-Vertreter Watkins gesorgt, doch nach feinem Steilpass von Maddison legte der Torjäger von Aston Villa den Ball nur an den rechten Pfosten - Keeper Ryan hatte er zuvor bereits umkurvt. Kurz nach dem Seitenwechsel war es dann aber Watkins, der für das goldene Tor an diesem Abend sorgte. Nach einem Freistoß Englands war Australiens Defensive unsortiert, Grealish zog aus spitzerem Winkel ab, Watkins grätschte den Ball am zweiten Pfosten über die Linie (57.).

Nur O'Grady übertrifft Watkins

Für den 27-Jährigen war es durchaus ein besonderer Treffer, schließlich hatte er letztmals vor 563 Tagen ein Länderspiel für England absolviert. Auch beim 3:0 gegen die Elfenbeinküste hatte er Ende März 2022 getroffen. Eine größere Zeitspanne zwischen zwei Toren in aufeinanderfolgenden Länderspielen kann nur Mike O'Grady aufweisen, zwischen dessen Treffern 1962 und 1969 sogar 2335 Tage lagen.

Mit Anbruch der Stundenmarke begannen die großen Wechselspiele auf beiden Seiten. Der Fluss war gebrochen, die zwingenden Aktionen Australiens fehlten. Nach einem ruhenden Ball hätten die Gäste aber beinahe doch noch ausgeglichen - und mit Metcalfe hatte tatsächlich ein Hamburger den Ausgleich auf dem Kopf. Nach einer Ecke von Boyle köpfte der 23-Jährige den Ball aber nur an den rechten Pfosten (80.).

Während England nun auf Italien trifft, testet Australien am kommenden Dienstag gegen Neuseeland - im Londoner Stadtteil Brentford.