"Enges Rennen" und ein klarer Favorit: Was Terodde von der Zweitliga-Saison erwartet

Simon Terodde verbindet "eine besondere Beziehung" zur 2. Liga. Der 34-Jährige spielt in diesem Jahr mit Schalke zwar Bundesliga, dem Zweitligastart fiebert er dennoch entgegen. Einen Topfavoriten auf den Aufstieg hat er auch schon ausgemacht.

Freut sich auf die neue Saison in der 2. Liga: Simon Terodde. IMAGO/RHR-Foto

"In der abgelaufenen Saison ist die 2.?Liga Woche für Woche spannend gewesen wie kaum eine andere Spielklasse in Europa", schreibt Terodde im kicker und ist sich sicher, dass sich das nicht ändern wird: "Auch dieses Jahr wird es bis zum Schluss ein enges Rennen um den Aufstieg - und auch der Kampf um den Klassenverbleib wird alle Fans in den Bann ziehen."

Als "Topfavorit" sieht er den Hamburger SV, dem er fest die Daumen drückt. "Mein ehemaliger Verein hat es einfach verdient, gerade nach der verlorenen Relegation zuletzt. Gut finde ich, dass die Verantwortlichen an Trainer Tim Walter festgehalten haben."

Gespannt ist er darauf, wie sich die drei Aufsteiger schlagen. "Magdeburg, Braunschweig und Kaiserslautern sind Traditionsvereine. Natürlich wollen sie zuallererst einmal die Klasse halten. Aber ich bin mir sicher: Da ist auch mehr drin, gerade mit den Fans im Rücken."

