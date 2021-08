Enges Finish: Heil/Plößel sichern sich noch Bronze

Nur kurz nach der ersten deutschen Silbermedaille seit 2000 sicherten sich Erik Heil und Thomas Plößel durch Platz zwei im Medaillenrennen Bronze im 49er.

Das Hamburger Duo zog durch ein starkes Rennen noch am spanischen Boot vorbei. Gold sicherte sich das britische Duo Dylan Fletcher/Stuart Bithell. Die Rio-Olympiasieger Peter Burling und Blair Tuke aus Neuseeland holten Silber.



Am Dienstag hat der Deutsche Segler-Verband (DSV) noch eine weitere Medaillenchance. Paul Kohlhoff und Alica Stuhlemmer greifen im Nacra17 nach Edelmetall. In Sydney hatte der DSV zweimal Silber und einmal Bronze gewonnen.



Nur rund eine Stunde zuvor hatten Tina Lutz und Susann Beucke im 49er FX die Silbermedaille für die deutschen Segler gewonnen.