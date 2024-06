Engelkings Weg in Havelse geht weiter

Torben Engelking hat sich mit dem TSV Havelse auf eine Vertragsverlängerung bis 2026 geeinigt. Der 27-jährige Stürmer kehrte 2019 von Germania Egestorf-Langreder zurück und schoss anschließend 17 Tore in 89 Regionalliga-Spielen sowie ein Tor in zehn Drittliga-Partien. Sportdirektor Florian Riedel spannt den Bogen in einer Meldung noch etwas weiter: "Torbens Statistiken sprechen für sich. Mehr als 60 Scorerpunkte in 180 Regionalliga Einsätzen ist eine beeindruckende Quote. Zudem ist Torben vor allem für unermüdlichen Einsatz und sein hohes Laufpensum bei Fans und Mitspielern beliebt. Er ist sich für keinen Weg zu schade und ein extrem mannschaftsdienlicher Spieler. Wie sehr sich Torben mit dem TSV identifiziert, zeigt auch sein Engagement außerhalb des Platzes."