Engel unterschreibt: Greifswald bedient sich erneut in Altglienicke

Der Greifswalder FC hat seinen zweiten Sommerneuzugang fixiert, und wieder kommt er von der VSG Altglienicke. Nach Ali Abu-Alfa wechselt auch Jacob Engel zum Tabellenzweiten der abgelaufenen Saison. Der 23-Jährige ist für die linke Verteidigerposition eingeplant und hat für den SC Freiburg II sogar schon zwei Drittliga-Partien absolviert. Greifswalds Sport-Geschäftsführer David Wagner erklärt in einer Meldung: "Jacob hat schon letzte Saison in Altglienicke bewiesen, dass er die Position des linken Außenverteidigers sehr gut spielen kann. Darüber hinaus hat er weiteres Entwicklungspotenzial, was wir gemeinsam weiter fördern werden."