Engel: "Das Gesamtpaket bei Emden ist cool" - Kaissis folgt

Nach dem feststehenden Abstieg in die Oberliga und dem Einstieg von Henning Rießelmann arbeitet Kickers Emden weiterhin an einem schlagkräftigen Kader und nimmt dabei Spieler des Drittligisten VfB Oldenburg verstärkt ins Visier.

Am Dienstag gaben die Emder die Verpflichtung von David Schiller von BW Papenburg bekannt. Der Offensivspieler hat in dieser Saison in der Oberliga zehn Treffer für die Papenburger erzielt. Mit Sven Lameyer kommt ein defensiver Mittelfeldspieler vom VfL Oldenburg, bei dem der 22-Jährige derzeit gar Kapitän ist. Geglückt ist dem BSV zudem die Verlängerung mit Torjäger Tido Steffens (28, acht Saisontreffer). Nach Emden wechselt auch der zentrale Mittelfeldspieler Sotirios Kaissis (26) vom VfB Oldenburg. Weitere Verstärkungen sollen folgen. Kaissis und Dennis Engel (27), der ebenfalls zu den Ostfriesen wechselt, waren in der vergangenen Saison in Oldenburg beim Aufstieg in die 3. Liga Stammspieler. Beide Spieler sowie Steffens verhandelten auch mit dem SSV Jeddeloh II und somit mit einem Regionalligisten, entschieden sich aber für die Emder. Im Interview spricht Engel über die Gründe.

Herr Engel, warum gehen Sie den Weg in die Oberliga?

Mir war wichtig, dass ich hier in der Region bleibe. Kickers Emden kam jetzt sehr kurzfristig ins Spiel. Die Gespräche waren super, der Klub startet ein interessantes Projekt. Da möchte ich gerne dabei sein.

Die Emder wollten Sie nach Ihrer Ausbootung beim VfB Oldenburg bereits im Winter holen. Damals sagten Sie noch ab. Hat Henning Rießelmann Sie nun überzeugt?

Mehr zur Regionalliga Nord Spieltag

Tabelle

Tabellenrechner

Transfers

Mit Fans macht es mehr Spaß. Dennis Engel, Sommerneuzugang von Kickers Emden

Genau, Henning bringt einen Spirit rein, den es so vorher nicht gab. In Emden entwickelt sich etwas. Kickers ist außerdem ein echter Traditionsverein mit vielen Fans. Wie der VfB. Ich habe ja auch schon andere Klubs kennengelernt. Mit Fans macht es mehr Spaß (lacht).

Haben Sie sich deshalb auch gegen Jeddeloh II entschieden?

Die Ambitionen in Emden waren ausschlaggebend. Natürlich sagen einige jetzt: "Was macht der Junge denn da?" Aber das Gesamtpaket bei Kickers ist wirklich cool.

Ist der unmittelbare Wiederaufstieg mit den Emdern in der nächsten Saison das Ziel?

Es ist nicht so einfach zu sagen, dass wir im kommenden Jahr direkt wieder aufsteigen, denn die Oberliga wird extrem stark sein. Mittelfristig wollen wir hoch und dann in der Regionalliga eine gute Rolle spielen. So wie in dieser Saison soll es nicht noch mal werden.