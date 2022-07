Enge Verbindungen festigen: Die Eintracht reist im November nach Japan

Eintracht Frankfurt wird die WM-Unterbrechung im November nutzen, um eine mehrtägige Japan-Tour zu veranstalten.

Geplant ist die Reise vom 13. bis 20. November 2022, diese schließt damit direkt an den 15. Bundesliga-Spieltag an, der der letzte im Kalenderjahr ist. Anlass ist die Winter-WM in Katar, aufgrund der die Bundesliga von Mitte November bis Ende Januar pausiert. In Japan will der amtierende Europa-League-Sieger Testspiele gegen die Urawa Red Diamonds (16. November) und Gamba Osaka (19. November) bestreiten.

"Mit den Urawa Reds gibt es in Persona von Eintracht-Markenbotschafter Uwe Bein, Naohiro Takahara, Uwe Rahn und Makoto Hasebe, gleichzeitig DFL-Markenbotschafter, einige Adlerträger, die auch beim amtierenden japanischen Kaiserpokal- und Supercupsieger unter Vertrag standen", verweist der Bundesligist auf die enge Verbindung nach Fernost.

Diese gehen in der Rhein-Main-Region außerdem bis ins 19. Jahrhundert zurück, nach Klubangaben leben alleine heute in und um Frankfurt rund 5000 Japaner, 200 Unternehmen aus dem Land sind in der Region angesiedelt. "Grund genug, um bestehende Brücken auch unter dem Adlerdach auszubauen", heißt es in der Mitteilung weiter.

Neben den Testspielen plant der Klub deshalb "weitere kulturelle und lokale Veranstaltungen und Fanevents sowie Medienaktivierungsmaßnahmen und marktübergreifende B2B-Netzwerk-Veranstaltungen". Auch Markenbotschafter und Weltmeister Bein (von 1994 bis 1997 in Japan aktiv) komme "eine zentrale Rolle während der Aktionen zu", genauso wie den mehrmaligen japanischen Nationalspielern Hasebe und Daichi Kamada.

Abzuwarten bleibt wohl noch, ob Kamada tatsächlich an der Reise teilnehmen kann. Theoretisch könnte er im WM-Aufgebot der Japaner stehen - und am 23. November beim Auftaktspiel der Gruppe E auf Deutschland treffen.