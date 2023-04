Enge Kiste an der Spitze: Das Restprogramm von FCB und VfL

Nur einen Punkt trennen den FC Bayern München und den VfL Wolfsburg an der Spitze der Bundesliga-Tabelle. Wer macht das Rennen um die Meisterschaft?

Fünf Spieltage vor Schluss herrscht Spannung pur an der Spitze der Bundesliga. Spätestens nach dem 1:0-Sieg des FC Bayern München gegen den VfL Wolfsburg, mit dem die Münchnerinnen am amtierenden Meister aus Niedersachsen vorbeizogen, ist das Rennen um den Titel wieder völlig offen.

Ein Punkt trennt das Team von Alexander Straus aktuell von den Wölfinnen, ein klarer Favorit auf den Titel lässt sich nicht ausmachen. Beide Teams präsentieren sich in guter Verfassung, verloren im Kalenderjahr 2023 erst zwei Pflichtspiele. Zwar unterlagen die Wölfinnen dabei unter anderem im besagten Ligaspiel gegen den Rivalen, konnten sich am vergangenen Samstag mit dem 5:0 im DFB-Pokal-Halbfinale aber eindrucksvoll revanchieren.

Konzentration auf die Meisterschaft vs. Triple-Traum

Während sich die Bayern nach dem Aus in Pokal und Champions League nun vollends auf das Meisterschaftsrennen und die verbleibenden fünf Spiele konzentrieren können, tanzt der VfL aktuell noch auf allen drei Hochzeiten - und darf somit weiter vom ersten Triple seit 2012/13 träumen.

Dafür braucht es nicht nur Siege gegen die Spielerinnen des FC Arsenal im Halbfinale der Königsklasse, die auch schon dem FCB die Grenzen aufzeigten, und den Pokalsieg gegen Freiburg, sondern eben auch makellose Leistungen gegen die Kellerkinder aus Duisburg (19 Uhr), Köln (7.5., 13 Uhr), Meppen (21.5., 16 Uhr). Außerdem wartet noch das Spiel gegen Champions-League-Aspirant Frankfurt (14.5.), ehe man die Saison am 22. Spieltag gegen den SC Freiburg beschließt (28.5., 14 Uhr).

Die Münchnerinnen treffen ebenfalls am 20. Spieltag auf ein Top-Team, empfangen am 12.5. die formstarke TSG Hoffenheim (19.15 Uhr). Wie Wolfsburg spielt man noch gegen Freiburg (Samstag, 13 Uhr), zudem geht es gegen Essen (6.5., 13 Uhr) und Leverkusen (20.5., 13 Uhr). Die Saison beschließt der FCB beim Schlusslicht Turbine Potsdam (28.5., 14 Uhr), das man mit einem Sieg, sofern noch nicht zuvor geschehen, endgültig in die zweite Liga - und sich selbst zum Titel - schießen könnte.