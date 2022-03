Engagierte Nachrücker setzen Rose "unter Druck"

Der BVB ist aus allen drei Pokalwettbewerben ausgeschieden, in der Liga aber liegt die Mannschaft von Trainer Marco Rose voll auf Kurs. Obwohl - oder gerade weil die personell geschwächten Borussen zuletzt statt Sterneküche Hausmannskost boten.

Die Bilder nach dem 1:0 in Mainz - dem zweiten knappen Sieg in Serie - sprachen Bände: Jude Bellingham reckte strahlend beide Arme in die Luft, ehe ihn ein euphorisiert wirkender Erling Haaland in Richtung der mitgereisten Dortmunder Fans riss. Siegtorschütze Axel Witsel spannte den überraschend kräftigen Bizeps an. Und im Fanblock lagen sich die Anhänger jubelnd in den Armen. Es waren Szenen der Freude, aber auch Szenen der Erleichterung nach 96 Minuten Fußball, in denen beide Teams deutlich mehr arbeiten als spielten - mit dem glücklicheren Ende für den BVB.

"Es war nicht das schönste Spiel von beiden Seiten", sagte Dortmunds diesmal gegen den Ball bärenstarker Defensivspieler Emre Can und musste von neutraler Seite keine laute Gegenrede fürchten. Aber Schönheit liegt bekanntlich im Auge des Betrachters, und so fanden sich im Lager der Borussen durchaus einige, die sehr glücklich und zufrieden waren mit dem Auftritt bei Mainzern, die erst zum zweiten Mal überhaupt in dieser Saison zuhause ein Spiel verloren. Allen voran Trainer Marco Rose, der zufrieden registrierte, dass seine Tonverschärfung der vergangenen Tage Wirkung zeigte.

Insbesondere Can und Passlack zeigten Herz

Mehrmals hatte der 45-Jährige zuletzt öffentlich Klartext geredet und dabei nicht mit (Selbst-)Kritik gespart. Die Identifikation mit den Fans sei verloren gegangen durch die schwachen Auftritte in den K.-o.-Wettbewerben, analysierte er durchaus zutreffend und forderte eine Reaktion seiner Mannschaft. Nicht erst in der nächsten Saison, wenn alles wieder bei Null beginnt, sondern im Hier und Jetzt.

Das Bemühen seiner Spieler war sowohl im Heimspiel gegen Bielefeld als auch im Nachholspiel in Mainz zu spüren. Allen voran jener, die sonst nicht in der allerersten Reihe stehen: In Abwesenheit der gesamten Stammviererkette zeigten insbesondere Aushilfsabwehrchef Can und Rechtsverteidiger Felix Passlack Herz und sorgten für das zweite Zu-null-Spiel in Serie. Witsel, dessen auslaufender Vertrag im Sommer nicht verlängert wird, erzielte in Mainz das Tor des Tages - noch dazu nach einem Standard. Gegen Bielefeld war es der stets ackernde Marius Wolf, der traf und nicht nur deshalb seinen Wert für diese Mannschaft unter Beweis stellte.

"Das setzt einen Trainer natürlich unter Druck", sagte Rose, "weil Konkurrenzsituationen geschaffen werden - auch das ist ein Thema bei uns in dieser Saison." Lange Zeit stellte sich die Mannschaft von allein auf, wenn jetzt nach und nach die Stammspieler wiederkommen, werden sie sich messen lassen müssen an dem Einsatz, den ihre Vertreter zeigten.

Der Fußball entwickelt sich in eine Richtung, in der es schwierig für dich wird, wenn du glaubst, es geht nur noch über Fußball. Marco Rose

Denn die beiden jüngsten Ergebnisse konnten sich angesichts der personellen Konstellation sehen lassen. Auch - oder vielleicht gerade weil der Fußball des BVB aktuell nicht nach Sterneküche schmeckt, sondern eher nach klassischer Hausmannskost. Da wird mehr gegrätscht und gerannt als filigran gezaubert. Und das wird honoriert von den Anhängern. Stichwort Identifikation.

"Die Mannschaft hat jetzt zum zweiten Mal hintereinander zu null gespielt, zum zweiten Mal hintereinander die Aufgaben erfüllt und Intensität reingebracht. Dafür muss ich ihr ein Riesenkompliment machen", sagte Rose und erweiterte das Blickfeld: "Der Fußball entwickelt sich in eine Richtung, in der es schwierig für dich wird, wenn du glaubst, es geht nur noch über Fußball. Du musst die Basics aufs Feld bringen: Intensität und Spielaktivität, mit Ball und gegen den Ball." Und hier war der BVB zuletzt auf einem ordentlichen Weg - trotz sechs fehlender Stammspieler.

Noch allerdings geht der Blick beim BVB nach unten

Nachhaltigkeit allerdings lautet ein weiteres Stichwort, das Rose in den vergangenen Monaten oft verwendete. Und dazu zählt eben auch, jenen Einsatz und jene mannschaftliche Geschlossenheit wie zuletzt dauerhaft zu zeigen. "Genau weiterzumachen - darum geht es", sagte er in Mainz und forderte, "dass wir eine Gruppe schaffen, die in der Lage ist, auch große Spiele zu gewinnen". Man habe "nie ein großes Problem gehabt, was das Miteinander betrifft", aber: "Es gibt immer kleine Stellschrauben: Der Leistungsgedanke gehört dazu."

Tabellarisch hat sich der BVB durch die zwei jüngsten Siege in eine gute Position gebracht. In beide Richtungen. Elf Punkte Vorsprung sind es nun auf den Dritten Leverkusen, gar zwölf auf die weiteren Verfolger Leipzig, Freiburg und Hoffenheim. Und nach vorne ist der Abstand zum Spitzenreiter FC Bayern auf vier Zähler geschrumpft. Allein in der bisherigen Rückrunde, in der der BVB in neun Partien nur einmal verlor, neben Leipzig die meisten Punkte holte, den zweitbesten Sturm stellt und die zweitbeste Abwehr (mit drei anderen Teams), machten die Schwarz-Gelben fünf Punkte auf den Rekordmeister gut.

Noch allerdings geht der Blick des BVB in die andere Richtung: "Manchmal", sagte Witsel in Mainz, "kannst du nicht schön spielen. Dann musst du so gewinnen wie wir diesmal. Das war sehr wichtig für uns, um den Abstand nach unten zu vergrößern." Um von mehr zu träumen, muss diese in der Vergangenheit oft so wankelmütige Mannschaft fußballerisch, um im Bild zu bleiben, dann doch noch deutlich schmackhafter werden als zuletzt. Und das konstant.