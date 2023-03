Energydrinks: Zu viel Koffein für Kinder und Jugendliche

Eine bunte Dose zum Wachwerden: Energydrinks sind bei vielen Kindern und Jugendlichen beliebt. Aber ihr Koffeingehalt - auch schon der einer einzelnen Dose - ist nicht ohne.

Schon in einer Dose Energydrink steckt oft mehr Koffein, als Kinder und Jugendliche pro Tag zu sich nehmen sollten. Zu diesem Fazit kommt die Verbraucherzentrale Niedersachsen, nachdem sie eine Stichprobe von zwölf Energydrinks unter die Lupe genommen hat.

Gesundheitliche Folgen

Nimmt man zu viel Koffein zu sich, können Herzrasen und Schweißausbrüche Folgen sein. Damit es nicht so weit kommt, gilt für Kinder und Jugendliche: am Tag maximal drei Milligramm Koffein pro Kilogramm Körpergewicht.

Die 500-Milliliter-Dose ist die Regel

Ein Beispiel: Das 12-jährige Kind, das 50 Kilogramm wiegt, kommt auf einen Tageshöchstwert von 150 Milligramm Koffein.

Allerdings stecken in einer 500-Milliliter-Dose bereits zwischen 151 und 160 Milligramm Koffein, wie die Verbraucherzentrale schreibt. Dazu kommt: So große Dosen sind die Regel. "Und einmal öffnen bedeutet dann meist auch austrinken - schließlich sind Getränkedosen nicht wiederverschließbar", so Constanze Rubach, Ernährungsexpertin der Verbraucherzentrale Niedersachsen.

Gut zu wissen

Um den Koffeingehalt einer gesamten Energydrink-Dose herauszufinden, muss man rechnen. Die Hersteller geben in aller Regel nur den Koffeingehalt pro 100 Milliliter an.

Warnecke: "Von solchen Getränken sollten wir Abstand halten"

Im Interview mit dem kicker warnte Arzt und Ex-Schwimmer Mark Warnecke. "Von solchen gezuckerten und süßen Getränken sollten wir allgemein mehr Abstand halten", so Warnecke. "Allein der Zucker mit seinen Nebenwirkungen in Energy Drinks, aber auch normalen Limos, sorgt schon dafür, dass wir gesundheitliche Probleme bekommen. Die ganzen süßen Limonaden sind ein riesiges Problem - auch bei der Entwicklung von Diabetes. Dann kommen die exorbitant hohen Mengen an Koffein hinzu. Auf Dauer ist das auch nicht positiv."