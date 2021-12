Energie Cottbus verlängert Vertrag mit Torwart-Talent Bethke

Der FC Energie Cottbus hat den Vertrag mit Nachwuchs-Keeper Elias Bethke verlängert. Eine Vertragslaufzeit gab der Regionalligist nicht bekannt.

"Wir sind von den Fähigkeiten, die Elias als junger Keeper mitbringt, überzeugt", wird Maximilian Zimmer, sportlicher Leiter der Cottbuser, auf der Vereinswebsite zitiert. "Er ist ein sehr talentierter und engagierter Torhüter, was er in den Mannschaften unseres Nachwuchsleitungszentrums und bei uns im Training schon oft unter Beweis gestellt hat. Wir möchten ihn in seiner weiteren Entwicklung gerne begleiten."

Auch Torwarttrainer Anton Wittman zeigte sich erfreut: "Elias ist ein richtig feiner Junge mit einem sehr guten Gespür für Spielsituationen und viel Übersicht im Torwartspiel. Wir möchten ihn und sein Talent weiter fördern und auch fordern."

Der 18-Jährige durchlief seit 2016 das Nachwuchsleistungszentrum von Cottbus und gehört mittlerweile zum Kader der ersten Mannschaft. Nach drei Testspieleinsätzen in der Vorbereitung nahm Bethke in den ersten drei Saisonspielen der Regionalliga Nordost auf der Ersatzbank Platz und kam vier Mal in der A-Junioren-Bundesliga zum Einsatz.