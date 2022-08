Energie Cottbus und der Sieg nach dem großen Knall

Auch nach dem ersten Pflichtspielsieg der Saison 2022/23 macht sich bei Energie Cottbus keine wirkliche Zufriedenheit breit. Dennoch, vor dem Luckenwalde-Spiel war das Binnenklima noch ein großes Stück gereizter.

Der "Knall" von Cottbus wirkte auch nach dem ersten Saisonsieg des FC Energie noch nach. Die Lausitzer hatten zwar mit dem 3:0 gegen den FSV Luckenwalde den ersten Dreier eingefahren und damit einen Fehlstart verhindert - so richtig zufrieden wirkten aber weder Trainer Claus-Dieter Wollitz noch die Mannschaft. "Wir haben leider noch nicht die Abläufe, die wir sehen wollen. Und die wir brauchen, um über die gesamte Spielzeit Dominanz auszustrahlen", erklärte Wollitz. "Einigen Spielern fehlt es an Rhythmus und Spritzigkeit, weil sie keine komplette Vorbereitung hatten."

Vor allem in der Offensive zeigten sich diese Mängel auch gegen Luckenwalde - trotz der drei Tore. Energie konnte in keiner Phase wirklich Druck auf den Gegner aufbauen. Treffer Nummer eins war ein Eigentor, und auch beim 2:0 halfen die Gäste tatkräftig mit.

Schwache erste Hälfte

Die Probleme sind größer, als man das intern nach der guten Saisonvorbereitung erwartet hatte. Im DFB-Pokal gegen Werder Bremen (1:2) und beim Regionalliga-Start gegen die VSG Altglienicke (0:2) leistete sich die Mannschaft jeweils eine schwache erste Halbzeit und ging am Ende jeweils als Verlierer vom Rasen.

In der Trainingswoche vor der Partie gegen Luckenwalde gab es deshalb einen "Knall" in Cottbus - inklusive harter Kritik von Trainer Wollitz sowie einer scharfen Ansprache an die Mannschaft. "Zu viel Harmonie, zu viel Selbstbeweihräucherung. Es war alles super, super, super - und dann kommt der erste Zweikampf", fasst Wollitz die Diskrepanz zwischen Vorbereitung und Pflichtspielstart zusammen.

Der deutliche Sieg gegen Luckenwalde nahm zumindest vom Ergebnis her etwas Druck von der Mannschaft. "In der Vorbereitung haben wir in Harmonie gelebt, es war ja auch wirklich gut, was wir gespielt und wie wir uns verstanden haben. Vielleicht hat einfach mal dieser Knall gefehlt, den wir jetzt bekommen haben. Am Ende hat es sich ausgezahlt", erklärte Abwehrspieler Tobias Eisenhuth.