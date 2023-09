Energie Cottbus trumpft beim Berliner AK auf - Erster Sieg für Eilenburg

Am Freitag ging es in der Regionalliga Nordost mit zwei Partien weiter: Energie Cottbus ließ seine Fans viermal beim Berliner AK jubeln, in einem turbulenten Spiel gegen Hertha BSC II holte Aufsteiger FC Eilenburg seinen ersten Sieg in dieser Saison.

Souveräne Vorstellung von Cottbus

Die Partie zwischen dem Berliner AK und Energie Cottbus begann wegen starkem Zuschauerandrang mit 15-minütiger Verspätung. Mit einem wuchtigen Schuss von Brando meldeten sich in der 6. Minute erstmal die Hausherren zu Wort, doch FCE-Torwart Sebald lenkte den Ball mit den Fingerspitzen über die Latte. Borgmanns Flachschuss in der 12. Minute war Cottbus‘ erste Annäherung, doch Keeper Zwick tauchte ab und krallte sich die Kugel. Damit verlagerten sich die Spielanteile in Richtung FC Energie. Waren die ersten Chancen noch eher lauwarmer Natur, stachen die Lausitzer in der 28. Minute zu. Borgmann flankte gefühlvoll ins Strafraumzentrum, wo Thiele wuchtig einköpfte. Fünf Zeigerumdrehungen später war Halbauer im Berliner Sechzehner nicht vom Ball zu trennen und platzierte das Leder von links im langen Eck zum 2:0. Auch wenn Brando und Teranuma nochmal zum Abschluss kamen, der 2:0-Pausenvorsprung für die Cottbuser war verdient. Nach Wiederanpfiff behielt der Vorjahresmeister sein spielerisches Übergewicht, Zwick hielt seine Berliner zunächst im Spiel, war bei einem Kopfball von Heike aus kurzer Distanz aber auch geschlagen (59.). In Minute 66 verlängerte Thiele im Sechzehner mit dem Kopf auf Hasse, der sich aus kurzer Distanz nicht zweimal bitten ließ. Der BAK hatte danach zwar auch noch Gelegenheiten für den Ehrentreffer, doch gleichzeitig hätten sich die Hausherren auch nicht beschweren können, wenn Energie noch das fünfte Tor nachgelegt hätte. Campulka hatte per Kopf die letzte Großchance, die Zwick aber vereiteln konnte. Somit blieb es beim 4:0-Auswärtssieg.

Freistoß-Festival in Eilenburg

Die U 23 von Hertha BSC ging als klarer Favorit beim FC Eilenburg ins Spiel. Somit wenig verwunderlich, dass die technisch beschlagenen Berliner vom Anpfiff weg Ball und Gegner laufen ließen. In der 17. Minute jagte Scherhant einen direkten Freistoß in den Winkel zur Gäste-Führung. Doch nicht mal 180 Sekunden später köpfte Luis eine Freistoßflanke von Schlicht zum überraschenden Ausgleich ein. Der FCE kämpfte bravourös, die selbsternannten "Hertha-Bubis" agierten spielerisch hochwertiger, das 1:1 zur Pause ging somit in Ordnung. Eilenburg wollte mehr, noch immer wartete der Aufsteiger auf seinen ersten Sieg in der Regionalliga. In Minute 52 gab es Freistoß für die Sachsen, Schlicht nahm sich der Sache an und traf tatsächlich zum 2:1. Mit einem sensationellen Treffer erhöhte Kretzer in der 76. Minute auf 3:1: Am Mittelkreis angespielt sah er, dass Berlins Torwart Sprint zu weit vor seinem Kasten stand und hob den Ball aus großer Entfernung unter die Latte. Die Gäste schienen zunächst geschockt, doch Scherhant leitete eine Werthmüller-Hereingabe - wieder ein Freistoß - mit den Haarspitzen über die Linie weiter zum 2:3 (85.). In den letzten Minuten wackelte Eilenburg bedenklich gegen druckvolle Hauptstädter. Keeper Naumann und etwas zu ungenaue Berliner Abschlüsse führten aber dazu, dass der FCE den Sieg über die Zeit retten konnte.

Erfurt baut nach Badu-Tor ab

Bereits am Donnerstag eröffneten die VSG Altglienicke und der FC Rot-Weiß Erfurt den Spieltag. Hier die mau gestarteten Berliner, dort die vom 4:1 gegen Zwickau mit mächtig Rückenwind ausgestatteten Erfurter. Dieses willkommene Lüftchen trug RWE sofort in der 5. Minute zur Führung. Seaton spielte den Ball von der Grundlinie in die Mitte, wo Badu mit einem Innenspannstoß zur Stelle war. Die Gäste blieben - wie schon am Sonntag gegen Zwickau - zunächst noch spielfreudig, und wieder war Elva ein Dreh- und Angelpunkt bei der Mannschaft von Trainer Fabian Gerber. Nach gut einer Viertelstunde fand aber auch die VSG ins Spiel. In der 24. Minute hatte Gogia schon Erfurts Torwart Schellenberg umkurvt, wurde dann aber von der Gäste-Abwehr mit vereinten Kräften geblockt. Bis zur Halbzeit hatte Altglienicke mehr Torannäherungen, dennoch blieb es bei der Erfurter Führung. Nach Wiederanpfiff gaben die Gastgeber den Ton an, agierten im Abschluss aber zu ungenau. Anders in der 69. Minute: Cigerci legte sich den Ball zum Freistoß zurecht und zirkelte den Ball aus gut 20 Metern Entfernung in den Knick zum verdienten Ausgleich. Immerhin konnte RWE in der Endphase auf letzter Linie die Räume so verengen, dass die weiteren Angriffsbemühungen der Berliner versandeten. Auf der Gegenseite hätten die Gäste beinahe in der Schlussminute noch den Lucky Punch gesetzt, doch Seidemanns Ablage auf den mitgelaufenen Weinhauer klärte Gunte in letzter Sekunde. Somit blieb es beim 1:1.