Energie Cottbus meldet versuchte Spielmanipulation

Regionalligist Energie Cottbus hat den Landesverband Brandenburg über versuchte Spielmanipulationen unterrichtet.

Vor der Partie in der zweiten Runde des Landespokals beim Nordost-Oberligisten Ludwigsfelder FC am Samstag, die Cottbus mit 2:0 gewann, seien mehreren Energie-Spielern "hohe Geldsummen" angeboten worden, teilte Cottbus am Samstag mit - als Gegenleistung für "einen entsprechenden Verlauf" des Spiels.

Die betroffenen Spieler haben die Angebote zur Manipulation dem Verein mitgeteilt, der dann sowohl den Landesverband als auch den Ludwigsfelder FC informierte. Beim Oberligisten war der für den Fall zuständige Präsident Marcel Penquitt am Samstagnachmittag zunächst nicht für eine Reaktion zu erreichen. Cottbus kündigte an, den "Ermittlungsbehörden sämtliche Informationen zur strafrechtlichen Verfolgung zur Verfügung zu stellen".