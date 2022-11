Energie Cottbus legt Einspruch gegen NOFV-Sportgerichtsurteil ein

Nach den Fan-Ausschreitungen in Jena wurde der FC Energie Cottbus vom Sportgericht des NOFV zu einer Geldstrafe verurteilt. Dagegen hat der Verein nun Berufung eingelegt.

Der FC Energie Cottbus wurde nach Ausschreitungen seiner Anhänger Ende September in Jena vom Sportgericht des Nordostdeutschen Fußball-Verbandes (NOFV) zu einer Geldstrafe von 15.000 Euro und einem Geisterspiel auf Bewährung verurteilt. Gegen dieses Urteil geht der FCE nun vor, wie der Klub am Dienstag auf seiner Internetseite mitteilte.

"Die Verantwortlichen des FC Energie Cottbus haben sich intern verständigt und sind folglich zum Entschluss gekommen, sich von einem in Sportrechtsangelegenheiten spezialisierten Fachanwalt beraten zu lassen und das Rechtsmittel der Berufung einzulegen", heißt es dort. Dies sei fristgerecht am Montag geschehen.

"Dem FC Energie ist von enormer Wichtigkeit klarzustellen, dass die Berufung gegen das Urteil nicht erfolgt, um in Jena vorgefallene Handlungen zu rechtfertigen oder gar zu verharmlosen, sondern um sportrechtlich einen realistischen, fairen und angemessenen Blick auf die Möglichkeiten des Vereins in dieser Angelegenheit zu richten", so die Verantwortlichen, die sich noch einmal vehement von den "verachtenswerten Vorfällen" und den verantwortlichen Personen distanzieren.

Bis zum 15. November haben die Verantwortlichen des FC Energie Cottbus nun Zeit, die Berufung auch zu begründen.