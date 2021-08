Energie Cottbus holt Schulz aus Rostock

Der FC Energie hat Offensivspieler Gian Luca Schulz (22) von Zweitliga-Aufsteiger Hansa Rostock für ein Jahr ausgeliehen.

"Luca soll bei uns Spielpraxis bekommen, die er möglicherweise in der 2. Bundesliga nicht bekommen hätte und so profitieren letztlich alle drei Parteien von dieser Lösung", kommentierte der Cottbuser Sportliche Leiter Maximilian Zimmer das Leihgeschäft. Schulz sei "ein schneller Außenbahnspieler" und verkörpere genau das, was der FC Energie in diesem Bereich noch gesucht habe.

Ausgebildet wurde der gebürtige Berliner und jüngere Bruder des BVB-Verteidigers Nico Schulz im Nachwuchsbereich von Tennis Borussia Berlin. Über die A-Junioren von Union Berlin ging es über die Stadtgrenze hinaus zum FSV Union Fürstenwalde. In 51 Regionalliga-Partien erzielte der 22-jährige Offensivspieler zehn Tore. Im Sommer 2020 wechselte Schulz dann zu Hansa Rostock und kam auf fünf Einsätze in der 3. Liga.

Nun geht er für ein Jahr zurück in die Regionalliga, um einen weiteren Entwicklungsschritt zu machen.