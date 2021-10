"Energie Cottbus gehört in den bezahlten Profifußball"

Nach dem 9:0-Schützenfest gegen Eilenburg gilt es für Energie Cottbus in Halberstadt nachzulegen. Doch Sportchef Maximilian Zimmer bleibt trotz klarer Zukunftswünsche nüchtern.

Eine Woche ist es nun her, dass die Lausitzer den höchsten Punktspielsieg der Vereinshistorie einfahren konnten. Dennoch liegt Energie vor dem Spiel bei Germania Halberstadt am Freitagabend weiterhin nur auf dem achten Platz der Regionalliga Nordost. "Die Tabelle ist aktuell noch nicht aussagekräftig" befindet der sportliche Leiter Maximilian Zimmer bei "transfermarkt.de". So fielen durch coronabedingte Absagen direkt drei Topspiele seines Teams gegen Leipzig, Chemnitz und Jena aus und das Tabellenbild sei folglich verzerrt.

Trotzdem blickt Zimmer mit gemischten Gefühlen auf den bisherigen Saisonverlauf zurück. Cottbus sei von einer Spitzenmannschaft zwar nicht weit entfernt, habe aber beispielsweise im direkten Duell mit Tabellenführer BFC in der Chancenverwertung noch Luft nach oben gehabt. Wohl auch deshalb sondiert der junge Sportchef weiterhin den Markt nach einem Stürmer, obwohl mit Erik Engelhardt ein klassischer Neuner verpflichtet wurde. Doch "beim Spielertyp sind wir nicht festgelegt", lässt der ehemalige Aufstiegsheld einen möglichen Wunsch nach mehr Variabilität durchblicken.

Für den Verein ist "Pele" eine wichtige Identifikationsfigur, denn er kennt den Verein und die Region. Maximilian Zimmer

Auf der Torhüterposition sind indes nach der Verpflichtung von Till Brinkmann die Planungen beendet. Schnell sei nach dessen ersten Trainingseindrücken klar gewesen, dass es sportlich wie auch charakterlich passe. Aufgrund solcher charakterstarker Neuzugänge, aber auch junger Eigengewächse um Elias Bethke, Arnel Kujovic oder Tobias Eisenhuth, hofft Zimmer auf eine Mannschaft, mit der sich die Fans identifizieren können. Mit dieser könne es während der dritten Amtszeit von Claus-Dieter "Pele" Wollitz für die Rückkehr in den Profifußball reichen - "mit harter Arbeit und absoluter Geschlossenheit". Der nächste Schritt dahin soll in Halberstadt gegangen werden. Damit Energie bald endlich wieder dort ankommt, wo es laut Maximilian Zimmer hingehört.