Energie, Aktivität und Leidenschaft beim BFC Dynamo

Es hat eine ganze Weile gedauert, doch jetzt sieht sich der amtierende Meister BFC Dynamo in der Verfassung, um in der Regionalliga Nordost jede Menge Boden gutzumachen.

Keine Frage, der BFC Dynamo ist nach dem verpatzten Saisonstart mit nur einem Sieg aus den ersten sieben Spielen mittlerweile ins Rollen gekommen. Nach dem 2:1-Heimerfolg gegen den SV Babelsberg ist der amtierende Meister der Regionalliga Nordost seit mittlerweile sechs Partien ohne Niederlage.

Dementsprechend zufrieden zeigte sich Trainer Heiner Backhaus. Dem 40-Jährigen, der Dynamo im Sommer übernommen hatte, war von Beginn an klar, dass seine Mannschaft Zeit braucht, um seine Vorstellungen vom Fußball umzusetzen. "Ich will Energie, Aktivität und Leidenschaft auf dem Platz sehen. Gegen Babelsberg haben wir es mit unserem aggressiven Umkehrspiel schon sehr gut gemacht und völlig verdient gewonnen", analysierte er nach Schlusspfiff.

Für den Coach ist die Erfolgsserie der letzten Spiele eine logische Konsequenz aus der stetigen Entwicklung seines Teams. "Ich habe nie an unserem Weg gezweifelt. Jetzt belohnt sich die Mannschaft auch für ihre Arbeit." Backhaus hatte immer wieder betont, dass die körperliche Fitness die Voraussetzung für Erfolge sei, "und die haben wir nun erreicht".

Tor-Premiere für Suljic

Amar Suljic, dem nach seiner Einwechslung gegen Babelsberg in der Schlussphase der vielumjubelte Siegtreffer gelang, pflichtete seinem Trainer bei. "Ich hatte nur eine kurze Vorbereitung. Jetzt aber wachsen wir von Spiel zu Spiel als Mannschaft immer besser zusammen. Mit dem BFC wird in den kommenden Partien zu rechnen sein - da bin ich mir sicher." Das Tor gegen Babelsberg war für den Stürmer, der im Sommer vom bayerischen Regionalligisten Schweinfurt 05 nach Berlin-Hohenschönhausen gewechselt war, das erste im weinroten Trikot.

Am Dienstag wartet bereits die nächste Aufgabe auf den BFC. In der 4. Runde des Berliner Landespokals trifft Dynamo auf den Liga-Konkurrenten Lichtenberg 47. Backhaus ist gewarnt: "Wir haben Lichtenberg mehrmals beobachtet, es wird eine ganz andere Partie als gegen Babelsberg."

Damit der Einzug in die nächste Runde gelingt, könnte der seit mehreren Wochen verletzte Mittelfeldspieler Joey Breitfeld (Leistenprobleme) sein Comeback geben. "Vielleicht gehört er gegen Lichtenberg schon dem Kader an", so Backhaus. Weiter gedulden müssen sich hingegen noch Alexander Siebeck und Philip Schulz (beide Schambeinentzündung).

In der Regionalliga kommt es am Wochenende im heimischen Sportforum zum Duell mit Schlusslicht Germania Halberstadt. Für den BFC ein Pflichtsieg, denn danach warten mit Erfurt und Cottbus zwei Spitzenteams.