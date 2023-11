Endstation van Gerwen: Clemens scheitert bei WM-Generalprobe im Halbfinale

Gabriel Clemens hat rechtzeitig vor der Darts-WM in drei Wochen seine Form wiedergefunden. Bei den Players Championship Finals reichte es aber nicht ganz für den großen Coup.

Deutschlands bester Darts-Profi Gabriel Clemens kommt pünktlich vor der WM in London wieder in Form und ist bei der Generalprobe erst im Halbfinale ausgeschieden. Der 40 Jahre alte Saarländer verlor am Sonntagabend in Minehead mit 6:11 gegen den langjährigen Primus Michael van Gerwen. "Mighty Mike" legte mit einem Average jenseits der 100 Punkte und einer Doppelquote von 52 Prozent eine starke Performance hin - zu stark für den "German Giant". Zuvor hatte Clemens im Viertelfinale den Weltranglisten-36. Luke Woodhouse (England) auch dank einer starken Doppelquote von 44 Prozent mit 10:7 bezwungen und damit das Halbfinalticket gelöst.

Push vor der WM?

Es war nach Max Hopp 2018 bei der EM und Clemens bei der diesjährigen WM überhaupt erst das dritte Mal, dass ein deutscher Einzelspieler das Halbfinale bei einem der wichtigen Major-Turniere erreicht hatte. Clemens war der letzte Deutsche im Feld des mit 600.000 Pfund dotierten Turniers. Ricardo Pietreczko war in Runde zwei gescheitert, Martin Schindler und Daniel Klose bereits in Runde eins.

Das Jahr 2023 war für Clemens seit dem WM-Coup schleppend und mit vielen Enttäuschungen verlaufen.

Jetzt gab es aber Mutmacher für Clemens, für den es kurz vor der WM (15. Dezember 2023 bis 3. Januar 2024) auch um die Ausgangsposition im Londoner Alexandra Palace ging. Als Halbfinal-Teilnehmer landete er auf Rang 22 der Setzliste. Möglicher Drittrundengegner wäre damit der Engländer Dave Chisnall. Im Achtelfinale könnte es gegen Nathan Aspinall gehen.