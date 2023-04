Endspiel-Woche für Bayer: Warum Xabi Alonso rotieren wird - und warum nicht

Nach dem 1:1 im Viertelfinal-Hinspiel der Europa League gegen Saint-Gilles stehen für Bayer 04 nun drei Endspiele innerhalb von acht Tagen an. Dies gibt Trainer Xabi Alonso gute Gründe zu rotieren. Ein Argument für personelle Wechsel lässt er aber unbeachtet.

Der Idealfall ist ausgeblieben. Auch wenn nicht damit zu rechnen war, so stellte es doch für Verantwortliche wie Spieler bei Bayer 04 ein Wunschszenario dar, das erste Viertelfinalspiel gegen Union Saint-Gilloise so deutlich zu gewinnen, dass man am Donnerstag in Brüssel vielleicht den einen oder anderen Stammspieler hätte schonen können. Nach dem 1:1 ist diese Konstellation nicht gegeben - erwartungsgemäß.

So steht Xabi Alonso mit Bayer 04 innerhalb von acht Tagen vor drei Endspielen: Am Sonntag (19.30 Uhr, LIVE! bei kicker) in Wolfsburg sollte der Werksklub keinen Boden auf den Viertplatzierten RB Leipzig verlieren, der derzeit fünf Punkte Vorsprung hat und nächste Woche in der Bay-Arena aufkreuzt. Am Donnerstag folgt das Rückspiel bei Union Saint-Gilloise, bei dem das Duell ums Halbfinale bei Null beginnt. Und am übernächsten Sonntag steigt für Bayer 04 das Finale um die letzte Chance, in der Liga noch ein Ticket für die Königsklasse zu lösen, mit dem Heimspiel gegen RB.

Prioritäten zu setzen, ist folglich für Xabi Alonso unmöglich. Ordnet er doch schon die erste Partie in Wolfsburg, zu der Bayer erst am Morgen des Spieltags anreisen wird, als "sehr wichtiges Spiel für uns" ein. Logisch, ist ein erfolgreiches Abschneiden doch Voraussetzung dafür, dass das Duell mit Leipzig überhaupt zu einem Endspiel um Platz 4 für Bayer 04 wird.

So dürfte der Wille zur Rotation nicht ganz so groß sein, wie er es noch im Februar war, als der Trainer beispielsweise nach dem 3:2-Sieg in Monaco im nächsten Spiel in Freiburg Topstar Florian Wirtz vor der Pause schonte. Trotzdem wird der Spanier sein Personal zumindest teilweise wechseln. "Wir müssen an das nächste Spiel denken, aber auch an das Rückspiel am Donnerstag", beschreibt Xabi Alonso den für ihn anstehenden Spagat.

Bei Exequiel Palacios dürfte der Trainer keinerlei Risiko eingehen. "Bei ihm bestehen die größten Zweifel" sagte Xabi Alonso am Freitag über den Mittelfeldspieler, der in der Halbzeit über Oberschenkelprobleme geklagt hatte und deswegen ausgewechselt worden war. Für den Argentinier dürfte Kerem Demirbay beginnen, der den Part des Weltmeisters gegen Saint-Gilles in der zweiten Hälfte zufriedenstellend übernahm.

Ein anderer Wechsel könnte nicht aus Belastungsgründen erfolgen. Nachdem Sardar Azmoun zuletzt als Joker auf Schalke und gegen Frankfurt als Torschütze gestochen hatte, bereitete er nun gegen die Belgier den Ausgleich vor. Gegen ebenfalls defensivstarke Wolfsburger könnte der Iraner den Startelfplatz von Amine Adli erhalten und als richtiger Mittelstürmer hilfreich sein, so wie er es gegen die Belgier war. "Sardar hatte einen guten Einfluss auf Spiel - nicht nur gegen Saint-Gilles", lobt Xabi Alonso, der dann die bisherige falsche Neun Wirtz hinter Azmoun positionieren könnte, denn: "Flo kann diese Position sehr gut spielen, wenn er einen Stürmer vor sich hat."

Drohende Gelbsperren spielen für Xabi Alonso keine Rolle

Und auch ein Wechsel im hintersten Mannschaftsteil liegt nahe, auch wenn Xabi Alonso die drohende Gelbsperren für Jeremie Frimpong und Innenverteidiger Edmond Tapsoba nicht in seine Überlegungen für die Aufstellung einfließen lässt, wie der 41-Jährige erklärt: "Wenn sie spielen, besteht zwar das Risiko, dass sie ihre fünfte Gelbe Karte sehen, aber das ist für mich kein Argument, sie nicht spielen zu lassen." Dennoch könnte Odilon Kossounou für einen der beiden Viel-Spieler beginnen.

Stärker dürfte die Rotation nicht ausfallen. Schließlich stellt Wolfsburg doch auch einen Mitbewerber um die internationalen Plätze dar, der Bayer besonders physisch alles abverlangen wird. "Sie sind eine der stärksten Mannschaften in der Liga mit viel Kraft, Intensität und Laufstärke. Es ist eine große Aufgabe für uns, nach dem Spiel gegen Saint-Gilles diese Intensität zu erreichen", sagt Xabi Alonso, "sie sind ein direkter Konkurrent." Den es zu schlagen gilt, um eine echte Endspiel-Woche zu bekommen.