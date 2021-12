"Endspiel" ohne den Torjäger: Macht Waldschmidt den Nmecha?

Der VfL Wolfsburg muss am Mittwoch (21 Uhr, LIVE! bei kicker) gegen den OSC Lille gewinnen, will er in der Champions League ins Achtelfinale. Jedoch: Torjäger Lukas Nmecha fehlt.

Es war so unnötig und schmerzt in diesen Tagen noch einmal ganz besonders. In letzter Minute hatte sich Lukas Nmecha vor zwei Wochen in Sevilla (0:2) aus dem nun folgenden "Endspiel" in der Gruppe G gemeckert, weil der Schiedsrichter ein Handspiel des Wolfsburger Offensivmanns geahndet hatte. Nun fehlt der 22-Jährige, der in dieser Champions-League-Saison zwei der vier VfL-Treffer erzielt hat.

Wer macht am Mittwoch gegen Lille nun den Nmecha? Klar ist, dass Wout Weghorst in vorderster Front weiterhin gesetzt ist, jedoch wartet der Niederländer noch auf seinen ersten Treffer in der Königsklasse. Für die in der Regel beiden Positionen dahinter ist die Auswahl für Trainer Florian Kohfeldt groß. Zweimal erhielt zuletzt Dodi Lukebakio das Startelfmandat, nach ordentlichem Auftritt gegen Dortmund (1:3) enttäuschte er am Samstag in Mainz (0:3) wieder und fügte seinen Auf-und-ab-Wochen in Wolfsburg ein weiteres Kapitel hinzu.

Yannick Gerhardt, der zuletzt seinen Stammplatz verloren hat, wäre im Alles-oder-nichts-Spiel gegen die Franzosen womöglich das falsche Signal in offensiver Rolle. Renato Steffen könnte die von Kohfeldt gewünschte Energie ins Spiel bringen, lief seiner Form zuletzt jedoch hinterher. Gleiches gilt für Maximilian Philipp.

Es klingt nach Einsatzgarantie

Bliebe Luca Waldschmidt, der im Sommer von Benfica Lissabon nach Wolfsburg wechselte und noch gar nicht so richtig angekommen ist. Langwierige Verletzungsprobleme behinderten den Offensivmann, der zunächst noch unter Schmerzen spielte. Gleichwohl sammelte er in der Bundesliga bereits einen Treffer und zwei Vorlagen, ehe er sich in eine wochenlange Pause begeben musste.

Jetzt ist der 25-Jährige schmerzfrei - und schon so weit, Nmecha zu ersetzen? "Luca ist auf jeden Fall so weit, dass er ein Startelfkandidat sein kann", sagt Trainer Kohfeldt, der seinem Schützling fast schon eine Einsatzgarantie gibt. "Die Wahrscheinlichkeit, dass er spielt, ist schon sehr hoch." Die Frage ist nur: In der Startelf oder als Joker?