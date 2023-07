Endspiel mit Freundschaftsspiel-Charakter

Am Mittwochabend findet die erste Aufführung der UEFA-CONMEBOL Club Challenge statt. Als Vertreter der beiden Verbände treffen der spanische FC Sevilla und Independiente del Valle aus Ecuador aufeinander.

Im Zuge der engeren Zusammenarbeit zwischen der UEFA und der CONMEBOL haben sich die beiden Fußballverbände dazu entschlossen, einen weiteren gemeinsamen Wettbewerb ins Leben zu rufen. Um 22 Uhr deutscher Zeit kommt es am Mittwoch zur ersten Ausgabe, die im Ramon Sanchez Pizjuan in Sevilla über die Bühne gehen wird. In der jüngeren Vergangenheit hatten die beiden Verbände bereits auf Länderspielebene mit der Neuauflage der Finalissima bei den Männern sowie der Einführung jenen Endspiels bei den Frauen kooperiert.

Europa-League-Sieger gegen Gewinner der CONMEBOL Sudamericana

Nach über 120 absolvierten Minuten hatte der diesjährige Sieger des UEFA-Europa-League-Endspiels Ende Mai immer noch nicht festgestanden, sodass das Duell zwischen dem FC Sevilla und der AS Rom im Elfmeterschießen entschieden werden musste. Während José Mourinhos Römer dabei Nerven zeigten und zwei ihrer drei Versuche nicht im Kasten unterbringen konnten, bewiesen die Sevillistas dagegen eindrucksvoll ihre Kaltschnäuzigkeit. Durch die fehlerfreie Schussabfolge krönte sich der spanische Klub schließlich in Budapest nicht nur zum siebten Mal zum Sieger der Europa League, sondern löste gleichzeitig auch das Ticket für die Teilnahme an der Club Challenge.

Der Finalgegner des Europa-League-Gewinners stand derweil bereits seit Oktober 2022 fest, nachdem sich Independiente del Valle im Endspiel der Copa Sudamericana mit 2:0 gegen den brasilianischen FC Sao Paulo durchgesetzt hatte. Die Copa Sudamericana gilt nach der Copa Libertadores als zweitwichtigstes Turnier im südamerikanischen Vereinsfußball und weist Ähnlichkeiten zur Europa League auf. Das Team aus Ecuador hatte den Wettbewerb im vergangenen Jahr nach 2019 bereits zum zweiten Mal gewinnen können und zählt damit neben den Boca Juniors, CA Independiente und Athletico Paranaense zu den Rekordsiegern des seit 2002 bestehenden Turniers.

Partie gleicht einem Freundschaftsspiel

Obwohl es am Mittwochabend um eine speziell angefertigte Trophäe geht, ähneln die Regularien eher einem handelsüblichen Freundschaftsspiel. Steht beispielsweise nach 90 Minuten kein Sieger fest, kommt es direkt zur Entscheidung im Elfmeterschießen. Beide Cheftrainer können dazu unbegrenzt Ein- und Auswechslungen vornehmen, außerdem sind zur Schonung der Spieler drei Trinkpausen während der Partie vorgesehen.