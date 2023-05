Endspiel in Babelsberg: Frahn besiegelt Halberstadt-Abstieg

Am Mittwochabend wurde in der Regionalliga Nordost eine Partie nachgeholt: Da Germania Halberstadt dabei beim SV Babelsberg unterlag, ist die Minimalchance auf den Klassenerhalt dahin. Neben Tennis Borussia stehen die Germanen damit als zweiter Absteiger fest.

Nach Tennis Borussia Berlin hat es nun auch Germania Halberstadt erwischt. Da mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ein Nordost-Klub den Gang aus Liga drei in die Regionalliga antreten werden muss, stehen die Ränge 17 und 18 als direkte Abstiegsplätze fest. Und Rang 16 ist nach der 0:2-Niederlage beim SV Babelsberg am Mittwochabend bei nur mehr drei ausstehenden Spielen nicht mehr zu erreichen für die Vorharzer.

Steinborn hatte in dieser Partie die erste Chance für die Heimelf, zielte aber knapp vorbei. Ansonsten zeigten die Gäste, die früh anliefen und Babelsberg im Aufbau störten, keine schlechte Leistung. Möglichkeiten gab es für Halberstadt zunächst aber keine nennenswerten. Etwas überraschend fiel dann kurz vor der Pause die Babelsberger Führung, als Frahn Keeper Cichos zum 1:0 tunnelte (44.).

MEHR ZUR REGIONALLIGA NORDOST Spielplan

Tabelle

Tabellenrechner

Statistiken

Nach Wiederanpfiff verpasste Malina per Heber den Ausgleich, auch in Folge suchten die Germanen den Weg nach vorne. Es blieb aber dabei, dass sie zu selten Torgefahr ausstrahlten. Die Entscheidung auf der Gegenseite fiel rund eine Viertelstunde vor Ende. Nach Foul an Steinborn im Strafraum gab es Elfmeter für die Potsdamer, den Frahn zum 2:0 verwandelte (74.). Die Luft war nun vor rund 2000 Zuschauern raus. Babelsberg ist damit seit acht Partien ungeschlagen. Halberstadt, seit 2017 ohne Unterbrechung Bestandteil in der Regionalliga, muss neuen Anlauf in der Oberliga nehmen.