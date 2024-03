Endspiel gegen Österreich: So qualifiziert sich Deutschland noch für Olympia

Kroatien hat das erste Olympia-Ticket beim Qualifikationsturnier in Hannover gelöst. Nach Österreichs Kantersieg gegen Algerien wartet auf die deutsche Handball-Nationalmannschaft am Sonntag ein Endspiel - in dem allerdings auch ein Remis reichen würde.

Hohe Hürde: Julian Köster setzt sich gegen Österreich im Eins-gegen-eins durch. Sascha Klahn