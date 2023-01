Endspiel für Köllner - Saarländische Teams wollen sich rehabilitieren

Am 19. Spieltag in der 3. Liga liegt der Fokus auf den saarländischen Teams, die sich rehabilitieren wollen, dem Endspiel für Löwen-Trainer Michael Köllner sowie dem Kellerduell in Aue.

Der TSV 1860 München beherrschte in dieser Woche die Schlagzeilen und wird auch Samstag alle Blicke auf sich ziehen, schließlich erhielt Trainer Michael Köllner nur bis zum Heimspiel gegen den FSV Zwickau eine Jobgarantie. Von den Partien danach gegen Dresden und Oldenburg war in der entsprechenden Vereinsmitteilung nicht die Rede. Ein Endspiel also für Köllner, der dafür nun die richtige Formation finden muss. Zwei seiner Leistungsträger waren beim Jahresauftakt grippekrank ausgefallen: Kapitän Stefan Lex und Rechtsverteidiger Yannick Deichmann. Beide sind wieder fit und dürften gegen den FSV in der Startelf stehen.

Hoffen auf einen Re-Start mit sechs Zählern

Von einem Brennpunkt zum nächsten: In Aue treffen mit dem FC Erzgebirge und der SpVgg Bayreuth zwei Kellerkinder aufeinander, die zum Re-Start einen Dreier feierten. Ein weiterer Sieg könnte aus der Abstiegszone führen. Spannend wird dabei die Rückkehr von Jann George an die alte Wirkungsstätte. Der 30-Jährige stand beim 1:1-Saisonauftakt der Erzgebirgler noch für die Veilchen auf dem Feld, ehe er ausgemustert wurde. In Bayreuth will er die Chance nutzen, an seine besten Zeiten anzuknüpfen - zuletzt gelang ihm das in der Wagnerstadt, wo er sowohl gegen 1860 München als auch gegen Dortmund II wegweisend zum Sieg traf.

Angst vor Jahresauftakt ohne Punkt

Ebenfalls am Samstag im Einsatz ist Tabellenführer SV Elversberg gegen den FC Ingolstadt. Sowohl Elversberg als auch Ingolstadt verloren am vergangenen Wochenende, im direkten Duell droht nun einem der beiden ein Jahresauftakt ohne Punkt. Eine brisante Konstellation - insbesondere für Nico Antonitsch, der erst im Winter die Seiten wechselte - von Ingolstadt nach Elversberg. Einen extra Motivationsschub könnte indes die Vertragsverlängerung von Trainer Horst Steffen an der Kaiserlinde bewirken.

Wie die SVE will auch der zweite saarländische Verein Wiedergutmachung betreiben. Hoffnungslos hatte der 1. FC Saarbrücken gegen Duisburg mit 0:3 zurückgelegen, eine Aufholjagd mündete schließlich im 2:3. Im Freitagabendspiel bei Viktoria Köln solle sein Team wieder "sauberer spielen", forderte FCS-Trainer Rüdiger Ziehl.

Rätselraten bei Dynamo Dresden

Der SV Wehen Wiesbaden, der das Saarland-Doppel als Zweiter in der Tabelle sprengt und jüngst das Topspiel gegen Elversberg mit 1:0 für sich entschied, spielt am Sonntag beim abstiegsgefährdeten Halleschen FC - die Rollen sind also klar verteilt. Spannender dürfte es in Oldenburg werden, wo das verunsicherte Dynamo Dresden gastiert. "Ich weiß nicht, woran das liegt, dass die Angst, etwas zu verlieren, größer ist, als der Wunsch zu gewinnen", rätselt Routinier Stefan Kutschke. Ob sich die Spieler auch beim VfB wieder selbst im Weg stehen?