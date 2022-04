"Endspiel": Dabrowski und "die richtige Richtung"

Immerhin mal wieder eine gute Nachricht aus dem Lager von Hannover 96: Vor dem Spiel am Samstag (13.30 Uhr) bei Erzgebirge Aue sind alle Spieler fit und gesund respektive genesen.

"Ich habe die Qual der Wahl", freut sich Trainer Christoph Dabrowski. Beste Voraussetzungen also, um nach vier sieglosen Ligaspielen mit nur einem einzigen Zähler mal wieder einen Sieg zu landen. Zumal der FC Erzgebirge so gut wie abgestiegen ist. Coach Pavel Dotchev hat die Partie gegen 96 allerdings zum Endspiel deklariert. "Dementsprechend wissen wir dann auch, was auf uns zukommt. Er wird versuchen, für eine emotionale und aufgeheizte Atmosphäre zu sorgen. Sie werden versuchen, den letzten Strohhalm zu packen", weiß Dabrowski, der sich den Gegner am Dienstag im Nachholspiel beim HSV noch mal live angesehen hat.

Der 43-Jährige ist "total überzeugt, dass wir es auch wieder schaffen, Spiele zu gewinnen und die nötigen Punkte zu holen. Die ganze Mannschaft ist gefordert, sich aus der Situation rauszuholen".

32 Zähler hat 96 bislang gesammelt - vier mehr als Dynamo Dresden auf dem Relegationsrang 16. Mit drei Punkten am Samstag will Dabrowski "die Dinge in die richtige Richtung bewegen". Denn: "Die Punkte, die wir jetzt haben, werden nicht reichen." Dafür muss man kein Fußballprophet sein. Fakt ist, dass die enttäuschende Leistung am vergangenen Samstag beim 1:1 im Heimspiel gegen Jahn Regensburg auch nicht reichen wird, um im Erzgebirge dreifach zu punkten. Dafür muss sich 96 erheblich steigern. Und Dabrowski muss die Spieler finden, die dazu in der Lage sind. Die Quantität ist aktuell vorhanden, an der Qualität bestehen Zweifel …