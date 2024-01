Endo wird weiterverliehen - und wohl in Japan bleiben

Union Berlin hat Keita Endo (26) an den FC Tokyo verliehen. Der Japaner kehrt somit in seine Heimat zurück. Sein unglückliches Kapitel Deutschland, bei dem er zuletzt auch bei Leihverein Eintracht Braunschweig nicht überzeugen konnte, scheint damit beendet.

Kehrt Union vorerst den Rücken und zieht zurück in sein Heimatland Japan: Keita Endo. Getty Images

Nur fünf Tage nach der abgebrochenen Leihe von Union Berlins Keita Endo, der bei Eintracht Braunschweig ebenso wenig glücklich wurde wie bei Stammverein Union Berlin, haben die Köpenicker ihren Mittelfeldspieler wieder abgegeben. Das gab der Bundesligist am Sonntag bekannt.

"Komplette Rückkehr nach Japan" wahrscheinlich

"Keitas Wunsch und die Leihe mit einem wahrscheinlichen Übergang in eine komplette Rückkehr nach Japan, sind für alle Seiten die richtige Lösung", wird Oliver Ruhnert, Unions Geschäftsführer Profifußball Männer, auf der Klubwebsite zitiert. Der FC Tokyo könne sich glücklich schätzen, "einen hochmotivierten Spieler" zu erhalten. "Uns hat sich eine sehr gute wirtschaftliche und sportliche Option geboten", so Ruhnert, der den 26-Jährigen trotz seiner unglücklichen Zeit in Deutschland stets positiv gestimmt erlebt habe.

Endo hatte von 2020-2022 20 Bundesligaspiele (ein Tor) und eine Partie im DFB-Pokal für Union Berlin absolviert, ab Juli 2022 kamen 27 Pflichtspiele für Leihverein Eintracht Braunschweig im deutschen Unterhaus hinzu. Ein Treffer gelang dem Japaner dabei nicht, weder in den 24 Zweitligapartien noch bei seinen drei Auftritten für die Löwen im DFB-Pokal.

Ab sofort darf sich Endo beim FC Tokyo beweisen. Der Japaner kehrt also in seine Heimat zurück, die ersten knapp elf Jahre seiner Karriere absolvierte er ab Januar 2010 bei seinem Jugendklub Yokohama F. Marinos.