Endo-Leihe abgebrochen - Keine Rückkehr zu Union

Nachdem Keita Endo bereits in der Vorsaison an Eintracht Braunschweig ausgeliehen war, einigten sich Union Berlin und die Löwen im Sommer zu einer erneuten Leihe des Japaners. In der Hinrunde kam der 26-jährige Japaner allerdings nur in sieben Spielen zum Einsatz, keine einzige Partie absolvierte er über die volle Distanz. Weil sich laut Eintracht-Sportdirektor Benjamin Kessel beide Seiten von der Leihe "deutlich mehr" erhofft haben, habe man sich dazu entschieden, die Zusammenarbeit vorzeitig zu beenden. Zu Union wird Endo allerdings nicht zurückkehren, laut den Köpenickern strebt man eine erneute Leihe an.