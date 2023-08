Endo bleibt VfB-Kapitän - Acht Ausfälle im DFB-Pokal

Der VfB Stuttgart geht wie erwartet mit Wataru Endo als Kapitän in die neue Saison - allerdings auch mit einigen personellen Sorgen.

Eine Überraschung war es wahrlich nicht, als Trainer Sebastian Hoeneß am Donnerstag die Kapitänsfrage beim VfB Stuttgart beantwortete. Wataru Endo, von den Fans seit seinem entscheidenden Tor im Abstiegskampf 2021/22 "Legendo" gerufen, wird die Schwaben auch in der neuen Saison mit der Binde am Arm aufs Feld führen.

"Er ist unser Gesicht, ein absoluter Krieger", sagte Hoeneß vor dem Pflichtspielauftakt im DFB-Pokal über den 30 Jahre alten japanischen Nationalspieler, der seit seinem Wechsel vom belgischen Klub Sint-Truidense VV im zentralen Mittelfeld des VfB die Fäden zieht. Kein Wunder, dass die Verantwortlichen alles daran setzen, den 2024 auslaufenden Vertrag mit Endo zu verlängern.

Erster Stellvertreter bleibt Innenverteidiger Waldemar Anton. "Er ist ebenfalls eine wichtige Führungspersönlichkeit", sagt Hoeneß. Endo und Anton, beide vom Trainer bestimmt, bilden gemeinsam mit Dan-Axel Zagadou, Pascal Stenzel, Atakan Karazor und Fabian Bredlow den vom Team gewählten Mannschaftsrat für die Saison 2023/24.

Während Endo, Anton, Zagadou und Karazor am Samstag (13 Uhr, LIVE! bei kicker) in Reutlingen gegen die TSG Balingen in der Startelf erwartet werden, bleibt Rechtsverteidiger Stenzel wie in der vergangenen Saison wohl nur die Joker- und Torhüter Bredlow die Zuschauerrolle. Nach seiner Hüftverletzung soll er in der kommenden Woche wieder am Mannschaftstraining teilnehmen.

Hoeneß macht Nübel offiziell zur Nummer eins - Mandel-OP bei Ulrich

Der Platz im Tor ist vorerst aber ohnehin blockiert: Alexander Nübel wird - entgegen der Torhüterrotation früherer Stuttgarter Trainer - nicht nur im Pokal beginnen, sondern "auch eine Woche später als Nummer eins in die Saison gehen", so Hoeneß, der damit ankündigte, was ohnehin klar, aber noch nicht offiziell bestätigt war.

Gleich auf acht Spieler muss der VfB-Coach im Stadion an der Kreuzeiche verzichten. Neben Bredlow fehlen Borna Sosa (Gelb-Rot-Sperre), Deniz Undav (Außenbandteilriss), Josha Vagnoman (Ermüdungsreaktion im Mittelfuß), Nikolas Nartey (Knie-OP), Thomas Kastanaras (Teiltraining nach Mittelfußbruch), Maximilian Mittelstädt (Rückstand nach Innenbandzerrung im Knie) und Laurin Ulrich (Mandel-OP).