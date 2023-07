Endo bleibt in Braunschweig und wechselt die Rückennummer

Keita Endo wird ein weiteres Jahr für Eintracht Braunschweig auflaufen. Die Löwen haben sich mit Union Berlin auf eine Verlängerung der Leihe geeinigt.

Vor einem Jahr wechselte Keita Endo auf Leihbasis vom 1. FC Union Berlin zur Braunschweiger Eintracht. In 18 Zweitliga-Spielen kam der Japaner für die Löwen zum Einsatz, ein Assist gelang dem 25-Jährigen.

Keine herausragende Quote für einen offensiven Mittelfeldspieler, ob des Abgangs von Immanuel Pherai zum Hamburger SV bestand bei den Niedersachsen aber akuter Bedarf im offensiven Mittelfeld. Die Lücke hat der Zweitligist nun mit einem Spieler geschlossen, der das Umfeld bereits kennt - Endo wechselt erneut auf Leihbasis von den Köpenickern zur Eintracht.

Vollmann hofft auf Konstanz

"Wir kennen Keita durch das gemeinsame Jahr bereits bestens. Er ist ein sehr variabler Spieler mit der Qualität, um uns in der 2. Bundesliga zu helfen", erklärt Sport-Geschäftsführer Peter Vollmann in einer Vereinsmitteilung, stellt aber auch Forderungen an Endo: "Nun gilt es, dass er sein Potential unter neuen Bedingungen bei uns konstant auf den Platz bringt."

"Ich freue mich darauf, bei der Eintracht zu bleiben und wieder mit der Mannschaft Fußball zu spielen", freut sich Endo, der zuversichtlich in die kommende Spielzeit blickt: "Ich werde alles dafür geben, um persönlich und auch als Mannschaft in der kommenden Saison erfolgreicher zu sein."

Statt wie zuletzt mit der Rückennummer 21 läuft Endo künftig mit der 8 auf dem Rücken auf, die zuletzt der ebenfalls ausgeliehene Mehmet Ibrahimi (RB Leipzig) innehatte.