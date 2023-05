"Endlose Tortur": Pogbas erster Startelf-Einsatz nach 390 Tagen endet tränenreich

Paul Pogba kommt einfach nicht in Tritt. Bei Juves Sieg am Sonntag, seinem ersten Startelf-Einsatz nach 390 Tagen, verletzte sich der 30-Jährige erneut.

Er kann so viel, doch darf es so selten zeigen. Waren es in zuletzt sechs Jahren bei Manchester United eher Trainer, Positionen oder Zeitpunkte, die dem im Nationaldress oft genialen Franzosen zu schaffen machten, lässt Paul Pogba seit der Rückkehr zu Juventus Turin im vergangenen Sommer der eigene Körper im Stich.

Beim 2:0-Sieg des Serie-A-Zweiten am Sonntag gegen Cremona erlitt der inzwischen 30 Jahre alte Mittelfeldspieler den nächsten Rückschlag. Bereits nach 23 Minuten musste Pogba angeschlagen ausgewechselt werden, eine Muskelverletzung im linken Oberschenkel war die Ursache.

Das letzte Mal Startelf noch im United-Trikot

Dem feinen Techniker standen die Tränen in den Augen, als er den Platz verließ. Es war sein erster Startelf-Einsatz nach 390 Tagen gewesen, damals hatte er noch ein ManUnited-Trikot getragen. Die WM in Katar hatte der Weltmeister von 2018 verletzungsbedingt - wegen einer Knie-OP - verpasst. Zuletzt hatte eine Adduktorenverletzung Pogba vom Spielfeld ferngehalten.

Die "Gazzetta dello Sport" schrieb von einer "endlosen Tortur", Juve-Trainer Massimiliano Allegri flüchtete sich derweil in Optimismus: "Es tut uns allen leid. Paul hat so viel dafür getan, um wieder zurückzukommen, er war auf einem guten Weg", sagte der 55-Jährige bei DAZN - und fügte an: "Paul hat breite Schultern und wird auch diese Verletzung überwinden."

In der laufenden Spielzeit, die für Pogba nun beendet sein dürfte, stand er erst gut 160 Minuten auf dem Platz - verteilt auf zehn Kurzeinsätze in Serie A, Coppa Italia und Europa League.

Die Qualifikation für die Champions League hinter Meister Neapel hat Juventus so gut wie sicher, in der Europa League bestehen nach dem 1:1 im Halbfinalhinspiel gegen den FC Sevilla noch aussichtsreiche Chancen auf den Einzug ins Endspiel.