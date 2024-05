"Endlich wieder Wettkampf-Atmosphäre": ÖFB-Frauen starten in die Nations League

Für das österreichische Frauen-Nationalteam steht am Freitag der Start in die erstmals ausgetragene Nations League an. Danach geht es vor einer Rekordkulisse gegen Frankreich.

Am Freitag (19 Uhr, LIVE! bei kicker) wartet auf das österreichische Frauen-Nationalteam eine Premiere: Die Auswahl von Irene Fuhrmann trifft in der erstmals ausgetragenen Nations League auswärts auf Norwegen und hofft in Oslo auf einen Start nach Maß. "Wir können mit viel Selbstvertrauen in das Spiel in Norwegen starten und wollen dort gegen ein starkes Team etwas Zählbares mitnehmen", erklärte die Teamchefin vor der Abreise nach München, wo sich das Team bis Mittwoch auf sein Auftaktspiel vorbereiten wird.

Österreich landete bei der Auslosung in Gruppe A2 und bekommt es in der höchsten Nations-League-Liga neben Norwegen noch mit Frankreich und Portugal zu tun. "Ich sehe es als Belohnung für unsere konstanten Leistungen in den letzten Jahren, dass wir uns im neuen Bewerb in der Liga A mit den Besten messen können", meinte Fuhrmann, die beim aktuellen Lehrgang auf Lisa Kolb vom SC Freiburg verzichten muss. Für die 22-Jährige wurde Lena Triendl von Austria Wien nachnominiert.

Rekordspiel gegen Frankreich

Nach dem Spiel gegen Norwegen steht für Österreich am 26. September (18.30 Uhr, LIVE! bei kicker) mit dem Heimspiel gegen Frankreich ein großes Highlight auf dem Programm. Für das Rekordspiel in der Wiener Generali-Arena wurden mittlerweile bereits über 7.000 Tickets verkauft. Kapitänin Sarah Puntigam kann den Start in die Nations League daher kaum mehr erwarten: "Wir gehen mit großer Vorfreude in diesen Lehrgang, denn nach sieben freundschaftlichen Länderspielen in den vergangenen neun Monaten wartet auf uns am Freitag in Oslo endlich wieder Wettkampf-Atmosphäre. Das gesamte Team blickt dem Auftakt gegen Norwegen und dem Heimspiel in Wien gegen Frankreich mit großer Motivation entgegen."

Aktuell gelte der Fokus aber ausschließlich der Partie in Norwegen, erklärte Fuhrmann: "Hier gilt es, alle Kräfte zu bündeln, um die ersten Punkte in der Nations League zu holen. Außerdem bin ich überzeugt davon, dass wir mit einer guten Leistung gegen Norwegen noch mehr Fans für das Spiel in Wien begeistern können." ÖFB-Geschäftsführer Bernhard Neuhold hatte Anfang September sogar die 10.000er-Marke als Fernziel ausgegeben.