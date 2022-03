"Endlich wieder 30.000": Dresden darf gegen Schalke auf volles Haus hoffen

Lange haben sie darauf warten müssen: Dynamo Dresden darf nach über zwei Jahren das Stadion wieder voll auslasten.

"Diese Unterstützung wird ein ganz wichtiger Schlüssel auf dem gemeinsamen Weg zum Klassenerhalt sein", ist sich Ralf Becker, Geschäftsführer Sport bei der SGD, sicher. Beim letzten Heimspiel gegen den FC St. Pauli war das Stadion mit 16.000 Fans "ausverkauft", nun dürfen "endlich wieder 30.000", wie Becker betont, ins Stadion pilgern. Zwei Jahre lang war eine solche Auslastung im Rudolf-Habig-Stadion nicht möglich gewesen.

Flutlichtspiel gegen Schalke mit 30.000 Zuschauern?

Erstmals wird die Vollauslastung unter der "3G-Regelung" und mit Maskenpflicht am Platz am 1. April (18.30 Uhr) beim Freitagabend-Flutlichtspiel gegen den FC Schalke 04 möglich sein. "In diesem Zusammenhang danken wir auch der Gesundheitsbehörde der Landeshauptstadt Dresden für das gemeinsame Vorgehen", so Becker.

Die SGD steht aktuell als Aufsteiger auf dem Abstiegs-Relegationsrang, seit zehn Spielen warten die Sachsen auf einen Dreier, trotzten am vergangenen Wochenende aber immerhin Aufstiegskandidat Nürnberg auswärts einen Punkt ab.