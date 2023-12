Endlich wettbewerbsfähig? Wie Japan sich an den europäischen Kalender anpasst

Die japanische J-League wird sich ab der Spielzeit 2026/27 an den europäischen Kalender anpassen. Dadurch sollen Niveau, Attraktivität und Umsatz gesteigert werden.

Wer am Höhepunkt seiner Karriere ist, für den gibt es momentan unzählige Möglichkeiten. Die europäischen Top-Ligen, vielleicht Brasilien, vielleicht Saudi-Arabien. Japan und die J-League gehören eher nicht zu den attraktiven Ligen.

Nationale Größen wie der Ex-Bremer und Ex-Kölner Yuya Osako finden in der Heimat ihren zweiten Frühling, auch ehemalige Größen wie Andres Iniesta und David Villa (beide Vissel Kobe) haben ihre Karriere in Japan ausklingen lassen, derzeit macht Juan Mata (Vissel Kobe) es ihnen nach.

Ab 2026 von August bis Mai

Internationale Klasse fehlt allerdings völlig - und das soll sich fortan ändern. Die J-League, die normalerweise im Februar beginnt und im Dezember endet, will ab der Saison 2026/27 ihre Spieltage und Transferperioden so anpassen, dass sie beinahe kongruent zum europäischen Kalender laufen. Die Liga kündigte an, in der ersten August-Woche 2026 starten und dann im Mai 2027 enden zu wollen.

Damit reagiert die Liga auf die schwachen Entwicklungen der vergangenen Jahre. Während die Premier League und die J-League in Sachen Einnahmen in der Saison 1994/95 noch nahezu gleiche Voraussetzungen hatten, entwickelten sich die beiden Ligen in der Folge weit auseinander.

Klub-WM, Champions League und besseres Niveau

Nun will die Liga aber angreifen und hat sich dafür hohe Ziele gesetzt, um auch international auf sich aufmerksam zu machen. Dazu zählen Siege in der AFC Champions League und damit einhergehend zwei teilnehmende Vereine beim neu aufgezogenen Klub-Wettbewerb sowie höhere Umsätze aller Vereine in der J-League. Nach und nach soll so auch das Niveau der höchsten japanischen Spielklasse gesteigert und damit sowohl für Spieler als auch für Zuschauer attraktiver werden.

Für die genaue Umsetzung dieser ambitionierten Pläne bleiben der Liga immerhin noch etwas mehr als 2,5 Jahre. Ganz ohne Probleme wird die Anpassung allerdings nicht vonstattengehen. Da in einigen Regionen beispielsweise nach der Winterpause aufgrund der Witterungsbedingungen nicht gespielt werden kann, müssen diese Klubs damit rechnen, in dieser Zeit nahezu ausschließlich auswärts zu spielen. Nur eines von vielen Problemen, für die die J-League bis zum Saisonstart 2026/27 Lösungen parat haben muss.