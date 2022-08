Endlich VfL-Kapitän: Arnolds Meilensteine

Mit einem neuen Kapitän startet der VfL Wolfsburg in die neue Bundesligasaison: Maximilian Arnold macht den nächsten Schritt auf seinem langen Weg bei den Niedersachsen.

In den vergangenen Jahren wurde Maximilian Arnold mehrmals und von verschiedenen Trainern erklärt, warum er es nicht ist. Kapitän des VfL Wolfsburg durfte das Eigengewächs, das seit 2009 als Jugendlicher von Dynamo Dresden kam, immer nur dann sein, wenn der Amtsinhaber mal fehlte. Nun bat Niko Kovac den 28-Jährigen am Donnerstag vergangener Woche zum Gespräch und wählte ihn zu seinem sichtbaren Anführer auf dem Rasen. "Maximilian hat das verdient", erklärt der Trainer, "er ist im Mittelfeld derjenige, der das Zepter schwingen soll und kann." Und: "Wenn man so lange im Klub spielt, diesen auch lebt", dann sei es "für ihn und den Klub was Schönes". Arnold trägt künftig die Binde, sein Vorgänger Koen Casteels ist ab sofort sein Stellvertreter.

Wolfsburgs Rekordspieler

Es ist der nächste Meilenstein auf Arnolds Weg in Wolfsburg, der in der Bundesliga am 26. November 2011 begann, als er im Alter von 17 Jahren und 183 Tagen beim 0:2 in Augsburg als jüngster VfL-Profi der Bundesligageschichte vom damaligen Trainer Felix Magath ins kalte Wasser geworden wurde. 2013 wurde er Deutscher Meister mit den A-Junioren, zwei Jahre später feierte er mit den Profis den DFB-Pokalsieg in Berlin (3:1 gegen Dortmund), mit 285 Bundesligaeinsätzen ist er mittlerweile VfL-Rekordspieler vor Diego Benaglio (259 Spiele) und Marcel Schäfer (256). Insgesamt hat Arnold bislang 351 Pflichtspiele (38 Tore, 46 Vorlagen) für Wolfsburg absolviert und ist auch der jüngste Spieler dieses Klubs, der 2013 am 1. Spieltag in Hannover (0:2) des Feldes verwiesen wurde. Nun ist er Kapitän. "Das", betont Arnold, "fühlt sich gut an, es erfüllt mich mit Stolz."

Saison 2001/02: Seuchen- oder Traumsaison? Zum Abschluss der ersten Serie biegt "kicker History" ins 21. Jahrhundert ab, in dem der FC St. Pauli sein Jahrhundertspiel womöglich schon ziemlich zeitig spielte. Und einen wahren Verkaufsschlager auf den Markt brachte. Eine noch mal deutlich spektakulärere Saison legte Bayer 04 Leverkusen hin, wie sich Jens Nowotny erinnert. Doch das Ende einer außergewöhnlichen Spielzeit war bittersüß - von einem solchen kann auch Jürgen Kohler berichten. Saison 1971/72: Finale und Skandale 25.07.2022 Saison 1963/64: Anpfiff für die Bundesliga 18.07.2022 Saison 1991/92: Ost-Teams, Spannung, Bayern-Krise 11.07.2022 Trailer: kicker History 24.06.2022 weitere Podcasts

"Das ist nichts für mich"

Ob er den VfL jedoch am Samstag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) zum Saisonstart gegen Werder Bremen auf das Feld führen wird, ist noch mit einem Fragezeichen zu versehen. "Ich gehe davon aus", sagt er, "aber ganz sicher ist es noch nicht." Der Rücken streikt seit rund einer Woche und verhinderte seinen Pokaleinsatz in Jena (1:0), Arnold zitterte von draußen mit. Und stellte fest: "Das ist nichts für mich."

Arnold ist Arnold

In die Leaderrolle wiederum ist er in den vergangenen 13 Jahren im Klub hineingewachsen. Als 17-Jähriger fuhr er noch mit dem damaligen Teamkollegen Schäfer zum Training, nun muss er mit dem Sportdirektor federführend die Prämien für seine Mannschaft aushandeln. Lachend sagt Arnold: "Ich freue mich auf das Gespräch." Ansonsten habe sich für ihn durch die Binde nun nicht viel verändert. "Ich werde damit jetzt nicht durch die Kabine laufen, ich bin jetzt kein anderer Mensch." Den Mund aufgemacht hat Arnold auch vorher schon, unangenehme Wahrheiten ausgesprochen, was in der Vergangenheit bei Mitspielern auch nicht immer gut ankam. Aber Arnold ist Arnold, sich zu verbiegen ist nicht seins.

Mit ihm als Kapitän geht es für den VfL am Samstag in die 26. Bundesligasaison ohne Unterbrechung. Wird vieles besser bei den Niedersachsen, die im Vorjahr auf dem enttäuschenden zwölften Platz landeten? "Wir sind gewappnet", ist Arnold überzeugt.