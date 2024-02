Endlich: Jetzt kommen die bezahlbaren Elektroautos

Rabattschlacht hin oder her: Wer auf ein Elektroauto umsteigen will, muss noch immer tief in die Tasche greifen. Doch jetzt sind die ersten einigermaßen günstigen E-Kleinwagen in Sicht. Einige fahren schon 2024 vor.

Citroën ë-C3: Den kleinen Franzosen gibt es ab 23.300 Euro. Im nächsten Jahr schiebt Citroën ein noch günstigeres Basismodell nach, das unter 20.000 Euro bleiben soll. Hersteller