Endlich gesund: Lohmann will ihre Spielzeit nutzen - auch gegen Ajax

Am Montag gegen Leverkusen stand Sydney Lohmann für den FC Bayern in der Startelf. Auch fürs Spiel gegen Ajax Amsterdam hat sie diesbezüglich gute Karten. Wenn der Körper mitspielt.

Die Verletztenliste ist vor dem drittletzten Spiel des Jahres 2023 noch länger geworden. Nun fällt auch noch Nationalspielerin und Offensivkraft Klara Bühl aus. Nicht nur für das Champions-League-Spiel am Donnerstag (18.45 Uhr, LIVE! bei kicker) gegen Ajax Amsterdam, sondern auch für den Rest des Jahres, der aus dem Bundesligaspiel am Sonntag bei Aufsteiger 1. FC Nürnberg (18.30 Uhr) und dem Rückspiel in Amsterdam am nächsten Mittwoch (18.45 Uhr) besteht.

Bühl hat sich am Montag beim 3:0-Erfolg in der Bundesliga-Partie gegen Bayer Leverkusen eine muskuläre Verletzung zugezogen. Außer der 23-Jährigen fehlen noch Pernille Harder, Carolin Simon, Weronika Zawistowska und Cecilia Runarsdottir - allesamt wegen Knieverletzungen.

Fit ist aber Sydney Lohmann. Die hochveranlagte Nationalspielerin hatte immer mal wieder mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen und musste zuletzt wegen einer Bänder- und Sprunggelenkverletzung, die sie sich Anfang Oktober im Spiel gegen den 1. FC Köln zugezogen hatte, wochenlang pausieren.

Wir haben eine der stärksten Gruppen erwischt. Sydney Lohmann

"Mir geht es jetzt gut. Ich habe die Sprunggelenkverletzung gut überstanden", freut sich die 23-Jährige. "Ich bin immer in Absprache mit der medizinischen Abteilung und dem Trainer, weil mein Körper hier und da doch mal anders reagiert und sensibler ist. Ich hoffe aber, dass ich jetzt die Spielzeit nutzen kann und auch über einen langen Zeitraum fit bleibe."

Am Montag gegen Leverkusen stand Lohmann in der Startelf und wurde nach 65 Minuten für Lina Magull ausgewechselt. Auch für das Spiel gegen Ajax dürfte Bayern-Coach Alexander Straus mit Lohmann in der ersten Elf planen. "Wir haben eine der stärksten Gruppen erwischt. Alle Klubs können weiterkommen. Jeder kann gegen jeden gewinnen. Das macht es so spannend", erzählt Lohmann. "Ajax ist ein guter Gegner. Sie haben Paris Saint-Germain besiegt. Deshalb wird es in der Gruppe auch weiterhin spannend bleiben."

Aktuell belegt der Bundesliga-Tabellenführer in der Gruppe C Platz zwei, punktgleich (je vier Zähler) mit AS Rom. Ajax hat in zwei Partien drei Punkte gesammelt. Paris hat zweimal verloren. "Wir müssen immer zu 100 Prozent fokussiert und vorbereitet sein", warnt Alexander Straus vor dem Duell am Donnerstag auf dem voraussichtlich ausverkauften Bayern-Campus.

Gunnar Meggers